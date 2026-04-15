L'Asl per la prevenzione: screening oncologici gratuiti in piazza In piazza San modesto il 16, 17 e 18 aprile

In una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento Calcio, l’ASL sceglie di esserci con un messaggio altrettanto importante: quello della prevenzione e della tutela della salute.

In occasione del clima di festa che accompagna la promozione in Serie B, con la città animata da bandiere e simboli di appartenenza, l’ASL promuove un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione sugli screening oncologici gratuiti, organizzando, con la collaborazione del comune di Benevento, un evento in piazza San Modesto, quartiere popoloso e vivace, cuore pulsante della vita cittadina. Un’iniziativa che unisce salute e comunità, portando la prevenzione tra le persone, nei luoghi della quotidianità, per renderla sempre più accessibile, visibile e concreta.

Per i prossimi tre giorni, 16-17-18 aprile sarà possibile aderire gratuitamente ai percorsi di prevenzione ed effettuare gli esami previsti:

Mammella 50–69 anni (esame: mammografia)



Collo dell’utero 24–64 anni (esame: pap test)



Colon retto 50–69 anni (ritiro kit per la ricerca del sangue occulto)



L’iniziativa rappresenta un momento di promozione, ma è anche l’occasione per ribadire un messaggio fondamentale:

gli screening oncologici sono sempre disponibili, gratuitamente, presso le strutture dell’ASL presenti sul territorio.

I cittadini che rientrano nelle fasce di età previste possono accedere ai programmi di prevenzione in qualsiasi momento, senza costi, contattando i servizi aziendali o recandosi presso gli ambulatori dedicati.

Per informazioni e prenotazioni: screeningoncologici@aslbenevento.it

«Abbiamo scelto di essere in piazza, nel cuore della città, in un momento di grande entusiasmo collettivo – dichiara la Direttrice Generale Tiziana Spinosa – perché la prevenzione deve entrare nella vita delle persone, parlare un linguaggio semplice e diventare una scelta quotidiana. La festa per un traguardo sportivo così sentito dimostra quanto una comunità possa essere unita: lo stesso spirito deve guidarci anche nella tutela della salute. Ricordiamo a tutti i cittadini che gli screening oncologici sono sempre disponibili, gratuiti e accessibili: aderire significa prendersi cura di sé, in modo concreto e consapevole».

Prevenzione, partecipazione, comunità: la salute si costruisce insieme.



