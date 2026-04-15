Trofeo regionale di scacchi: successo del Liceo Giannone Primato della squadra femminile Iuniores

Il 14 aprile scorso, la città di Avellino ha ospitato le fasi regionali del Trofeo Regionale di Scacchi, competizione che ha visto il primato della squadra femminile Iuniores del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento. Sofia Amatiello (I E), Micol De Nisi (II A), Benedetta Boscaino (V E) e Marina De Nisi (V E) hanno concluso la manifestazione aggiudicandosi il primo posto assoluto, vincendo tutti e cinque i turni di gioco e totalizzando 19,5 punti scacchiere su 20. Il risultato ottenuto garantisce alla squadra il titolo di Campione Regionale per la categoria di riferimento e la conseguente qualificazione alle fasi finali delle nazionali, in programma a Montesilvano dal 18 al 21 maggio prossimi.

Il percorso che ha condotto alla vittoria è stato caratterizzato da una costante attività di preparazione e approfondimento delle dinamiche di gioco, fattori che hanno permesso alle studentesse di mantenere la necessaria concentrazione per l'intera durata dei turni di gara. Il successo regionale rappresenta il completamento del ciclo avviato con le selezioni provinciali e attesta l'efficacia del lavoro svolto nell'ambito

delle attività progettuali del Liceo in collaborazione con Alessandro Zimbardi, istruttore dell’A.D.S. SCACCHI “Valle Caudina” di cui le studentesse fanno parte. La conduzione della squadra è stata affidata al docente referente, prof. Luciano Politi, in qualità di capitano. L’organizzazione delle fasi territoriali è stata curata da Giovanni Iandolo, coordinatore regionale della Federazione Scacchistica Italiana, la cui

supervisione ha garantito il regolare svolgimento delle competizioni.

La partecipazione alle finali nazionali costituirà un ulteriore momento di verifica delle competenze logico-analitiche acquisite dalle allieve in questo specifico ambito disciplinare, consolidando una pratica sportiva che richiede rigore metodologico e capacità di pianificazione strategica. Congratulazioni, ragazze, e ad maiora!