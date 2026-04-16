Floro Flores dopo la firma: "Voglio dare ancora tanto al Benevento e ai tifosi" Il tecnico giallorosso: "Vigorito? Conosciamo le sue ambizioni..."

Floro Flores ha firmato un contratto biennale, legandosi ulteriormente al Benevento dopo la promozione in Serie B. Subito dopo la stipula dell'accordo con il club giallorosso, il tecnico ha raccontato così le proprie sensazioni: "È successo tutto insieme in queste settimane: emozioni bellissime, che sognavo da tempo e che rappresentano il coronamento di un sogno. Non vedo l’ora di ripartire: ho tanta adrenalina dentro e una grande voglia di dare ancora molto a questa società, che mi ha dimostrato grande affetto, e ai tifosi che mi sono stati sempre vicini. Per me è un grande onore. Cosa mi ha detto Vigorito? Il presidente è ambizioso; poi i programmi li costruiremo insieme. Capiremo quali obiettivi porci e cosa servirà per raggiungerli. Conosco bene sia il presidente che l’uomo: sappiamo tutti che non è mai soddisfatto se non lotta per vincere. La Serie B sarà difficile: ci sono società importanti che vogliono vincere. Però sarà anche una grande vetrina. C’è tanta emozione e mi aspetto molto da me stesso. Voglio ricambiare l’affetto ricevuto: è normale avere sempre voglia di dimostrare il proprio valore".