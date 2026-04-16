"Ancora insieme", Floro Flores rinnova con il Benevento Calcio Il tecnico siederà sulla panchina giallorossa nel prossimo campionato di Serie B

Era ormai nell'aria. Floro Flores ha rinnovato il proprio contratto con il Benevento Calcio per altre due stagioni. Un passo che possiamo definire automatico, dopo la promozione in Serie B conquistata grazie a un rendimento monstre, iniziato proprio con l'insediamento del tecnico sulla panchina giallorossa. La notizia era arrivata già dopo il match con la Cavese, direttamente dal presidente Vigorito che ha sottolineato: "Ripartiremo con Floro Flores". Il tecnico, quindi, guiderà la Strega nel prossimo campionato, il sesto nella storia del Benevento Calcio in cadetteria. Di seguito, la nota ufficiale del sodalizio sannita:

"Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico Antonio Floro Flores fino al 30 giugno 2028. Il Club giallorosso rivolge a mister Floro Flores i migliori auguri di buon proseguimento, confidando nel raggiungimento di ulteriori e prestigiosi traguardi sportivi".