Il Siracusa evita la liquidazione giudiziale, ma la situazione resta grave Entro la mezzanotte la società deve far fronte alle scadenze federali

“Il Siracusa si salva dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale”, lo riporta Tris Siracusa, la storica emittente televisiva siciliana.

“All’udienza di stamattina, dinanzi al Giudice delegato del Tribunale fallimentare di Siracusa – continua l'emittente - l’Avvocato Sandra Giardina, difensore della società, ha prodotto ampia documentazione contabile ed articolato la disquisitoria sulla fattibilità del piano di ristrutturazione societaria, che ha convinto il P.M. Grillo a desistere dalle intenzioni manifestate durante la scorsa udienza del 2 aprile. Pericolo scampato dunque ma la situazione resta difficile. L’auspicio è che una nuova cordata di imprenditori che possa acquisire la società. Pende intanto la scadenza federale di oggi. Entro la mezzanotte la società dovrà fare fronte a fiscalità e previdenza di novembre e dicembre 2025, agli emolumenti netti di gennaio e febbraio 2026, alla fiscalità e previdenza di gennaio e febbraio 2026”.

Domenica intanto la squadra disputerà l’ultima partita interna del campionato contro la Cavese.