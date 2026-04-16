Benevento, le parole di Mastella sullo stadio e sui lavori da fare in tribuna Il primo cittadino: "Diamo atto al lavoro svolto dal presidente Vigorito"

Dopo la promozione del Benevento in Serie B, il sindaco Mastella è tornato a parlare della questione relativa allo stadio Vigorito e, in particolare, sugli urgenti lavori da effettuare in tribuna: "Il Comune ha inserito la realizzazione della tribuna in un progetto, ma resta da capire se la Regione riuscirà a intervenire prima. Nel frattempo, l’inizio del campionato si avvicina e i tempi sono piuttosto stretti. Sono necessari alcuni lavori di restyling al campo, in particolare sulla tribuna e sull’illuminazione. Una parte di questi interventi sarà sostenuta economicamente dalla società, mentre il Comune farà la propria parte per quanto possibile. Prima, però, sarà necessario chiudere alcune vertenze ancora aperte. Come ogni anno, c’è comunque l’impegno ad aprire lo stadio per l’inizio del campionato. L’obiettivo è realizzare un intervento importante, duraturo nel tempo e sostenibile dal punto di vista gestionale. Viene inoltre riconosciuto il lavoro svolto da Oreste Vigorito, con l’auspicio che possa continuare anche in futuro".