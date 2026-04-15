Acea scuola: domani visita al depuratore Alle 10.15 l'evento organizzato da GESESA

E' in programma domani, alle 10.15 presso il depuratore di Ponte delle Tavole l’evento organizzato da GESESA, società del Gruppo Acea, nell’ambito del progetto educativo Acea Scuola 2026.

Nel corso della mattinata, gli studenti della Scuola Internazionale del Sannio prenderanno parte a una visita guidata dell’impianto, con l’obiettivo di approfondire il funzionamento del ciclo idrico integrato e promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso sostenibile dell’acqua.

Saranno presenti: Amina Ingaldi, Consigliera del CdA GESESA e Clemente Mastella, Sindaco di Benevento. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per raccontare il valore dell’educazione ambientale e il ruolo del servizio idrico nella tutela del territorio.