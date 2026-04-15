Provinciale 122 Durazzano-Sant'Agata: al via i lavori In programma il rifacimento del manto d’asfalto percirca 1.500 metri lineari

Cominciano domani, giovedì 16 aprile un nuovo lotto di lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile sulla Strada provinciale n. 122 collegante Durazzano e Sant’Agata de’ Goti. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

I lavori, ha ricordato Lombardi in una dichiarazione, sono finanziati da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e costituiscono

l’attuazione di un apposito Accordo Quadro. I lavori riguarderanno il rifacimento del manto d’asfalto percirca 1.500 metri lineari sul totale di circa 7.500 metri lineari complessivi dell’arteria che è un importante tratto di congiunzione tra la Valle dell’Isclero ed il confine casertano.

Le opere a farsi costituiscono la prosecuzione di precedenti interventi di sistemazione sul medesimo tronco stradale.