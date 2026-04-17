Piazza Risorgimento, Mastella: "No a critiche pretestuose" "Nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero"

"Spiace che ancora una volta parte dell'opposizione si abbandoni ad una critica pretestuosa e strumentale su un'opera quale piazza Risorgimento che produrrà una rigenerazione urbana virtuosa e che trasformerà quello che era un semplice parcheggio con più verde ed essenze arboree e con elementi architettonici di pregio: era nulla di più di un anonimo parcheggio. Un luogo del cuore e da amarcord per tanti ragazzi certo, ma a livello urbanistico c'erano asfalto e parcheggio per macchine, ora restituiremo alla città un luogo vero. Non possiamo accettare critiche del tutto fuori luogo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Preciso che le somme reperite derivano in maggioranza dalla attuale oculata gestione del bilancio e in particolare dal risparmio ottenuto sul capitolo destinato alla pubblica illuminazione. Insomma, non si è sottratta assolutamente alcuna somma ai bisogni dei cittadini, semplicemente si sta spendendo più efficacemente, riducendo gli sprechi; del resto, tale somma non è stata destinata per compiacere dei privati ma ad uno spazio pubblico, alla sua sicurezza, alla maggiore qualità delle essenze arboree affinché possano goderne tutti i cittadini. E' falso pertanto che la piazza non abbia sufficiente verde; ne ha in misura maggiore rispetto a prima", prosegue il Sindaco.

"La verità è che quest'amministrazione ha cambiato in meglio il volto della città, con tanti cantieri e risorse che sono servite a recuperare alla vita sociale e cittadina luoghi abbandonati, come, cito ad esempio, piazza Pacca, il Pattinodromo, presto l'area ex Malies-Orsoline, il Parco De Mita e con investimenti mai visti prima sulla sicurezza delle scuole, come nel caso della Federico Torre, intervento il cui appalto è stato gestito e concesso da Invitalia e i progettisti scelti dal Ministero e per il quale contiamo di rispettare il cronoprogramma imposto dal timing del Pnrr. A fronte di questo straordinario sforzo migliorativo non possiamo accettare insinuazioni onestamente senza fondamento".