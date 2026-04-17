FpCgil richieste per il nuovo dirigente del personale "Subito una sala sindacale intitolata a Salvatore Candileno"

L’Assemblea dei lavoratori, dei delegati RSU e del Comitato Direttivo della FP CGIL (del 15 aprile presso il Salone “G. Di Vittorio”) segna l’inizio di una nuova fase rivendicativa per il personale del Comune di Benevento. Una fase che deve necessariamente chiudere i conti con una stagione segnata da conflitti e zone d'ombra.

Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ufficio personale, con l’arresto e le dimissioni del dirigente ex art. 110 Santamaria, hanno certificato il fallimento di una gestione che la FP CGIL ha combattuto con determinazione. Una gestione che ha visto il Comune soccombente per condotta antisindacale e che ha portato all'annullamento di numerosi atti gestionali adottati in spregio alle norme e ai diritti dei lavoratori.

In questo clima di rinnovamento, la FP CGIL ha depositato una nota ufficiale al nuovo Dirigente del Personale, inserendo una richiesta dal forte valore simbolico e legale.

“Abbiamo chiesto – spiegano - l’assegnazione di una sala sindacale permanente, un obbligo previsto dalla normativa vigente per le unità locali con oltre 200 dipendenti, ma finora mai garantito con continuità.

Il sindacato ha avanzato la proposta solenne di intitolare tale spazio alla memoria di Salvatore Candileno, componente della RSU e dirigente sindacale della FP CGIL, scomparso prematuramente di recente. Salvatore è stato un esempio di dedizione, un grande lavoratore e un punto di riferimento instancabile per i colleghi. Intitolargli la sala sindacale non è solo un atto dovuto alla memoria di un uomo giusto, ma un modo per dare una "casa" ai diritti dei lavoratori nel segno del suo impegno. Auspichiamo che l’Amministrazione accolga questa richiesta con la sensibilità che il ricordo di un dipendente così stimato merita”.

Nella nota depositata, la FP CGIL ribadisce la necessità di risposte immediate su:

Salario Accessorio: Sblocco dei pagamenti per la Performance 2025 e le indennità di responsabilità, oltre all'adeguamento dei compensi per lo straordinario (2024-2025) ai nuovi parametri contrattuali.

Valorizzazione Professionale: Certezze sui differenziali stipendiali e trasparenza sulla suddivisione dei fondi 2026.

Benessere Organizzativo: Varo immediato del Regolamento sul Lavoro Agile, strumento di dignità e modernità lavorativa troppo a lungo osteggiato.

La FP CGIL auspica che l'insediamento del nuovo Dirigente possa finalmente aprire una stagione di benessere organizzativo. È tempo di abbandonare logiche di scontro e atti unilaterali per rimettere al centro la qualità del lavoro e, di conseguenza, l'efficienza dei servizi pubblici per i cittadini di Benevento”.