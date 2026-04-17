Supercoppa di C, regole semplici aspettando la terza "regina" Si giocherà di sabato come la serie B: 2, 9 e 16 maggio

Aspettando la terza regina. La Supercoppa di serie C conosce le date e il regolamento, ma non ancora tutte le squadre partecipanti. Vicenza e Benevento (in ordine cronologico) si sono portate avanti nel lavoro e ottenendo anticipatamente la promozione in serie B, sono le prime due squadre sicure partecipanti alla Supercoppa. La terza uscirà dalla lunga volata nel girone B tra Arezzo e Ascoli: 180 minuti per decidere chi salirà direttamente in serie B e chi invece dovrà giocarsi tutto attraverso la lotteria dei play off. Difficile prevedere chi passerà per prima il traguardo. Diciamo solo che in caso di parità al termine della competizione, avrebbe ragione l'Arezzo, che è in vantaggio (appena di un gol) negli scontri diretti. Ma le due partite che restano da disputare saranno un esame durissimo per entrambe.

Dicevamo della Supercoppa. Si gioca di sabato, forse per anticipare il “clima” della serie B: 2, 9 e 16 maggio. Il meccanismo del triangolare è semplice. La prima sfida sarà determinata dalla sorte, la seconda dalle circostanze. Vale a dire che andrà a sfidare la squadra che ha riposato alla prima giornata, quella che avrà perso la prima sfida o anche che avrà pareggiato se fosse la compagine che ha giocato in casa.

Le tre squadre giocheranno tutte una partita in casa e una fuori. Facciamo un esempio pratico chiamando le tre squadre con le sigle “X”, “Y” e “Z”. Mettiamo che il sorteggio abbia determinato la prima sfida tra “X” e “Z” in casa di “X”. Se “X” vincesse andrebbe alla terza sfida, in caso di parità o di sconfitta giocherebbe subito la seconda partita con “Y”, che ovviamente giocherebbe in casa. “Z” andrebbe alla terza partita se vincesse o (da squadra in trasferta) pareggiasse. In caso di arrivo in parità sarà tenuto conto prioritariamente a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”; b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”; c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”. Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

Non sarebbe un grande finale conquistare la Supercoppa con una monetina gettata in aria, ma la Lega va per le spicce e chiude i conti definitivamente la sera del 16 maggio.