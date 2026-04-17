Il valore della rete, la forza dell’appartenenza: visione per Sannio che cresce Vincenzo Donatiello, vicepresidente Confindustria delega alla valorizzazione del network e Marketing

La mia storia imprenditoriale affonda le radici in una tradizione familiare profondamente legata al territorio sannita. Come amministratore di INCAS CAFFÈ – Industria Caffè Sannita, porto avanti l’esperienza di un’azienda che da generazioni opera nel nostro territorio, custodendo i valori dell’artigianalità, della qualità e del legame con la comunità locale.

È una realtà nata e cresciuta nel Sannio, che ha costruito il proprio percorso attraverso il lavoro quotidiano, il sacrificio e la capacità di innovarsi senza mai perdere la propria identità.

Guidare un'azienda artigianale significa vivere ogni giorno da vicino le difficoltà e le sfide del fare impresa in un’area interna come la nostra: dalle criticità logistiche e infrastrutturali alle complessità economiche, fino alla necessità di restare competitivi in mercati sempre più dinamici. È una quotidianità fatta di sacrifici silenziosi che ogni giorno tanti piccoli e piccolissimi imprenditori affrontano per tenere viva la propria attività e continuare a investire in questa terra. È proprio da questa consapevolezza, maturata concretamente sul campo, che nasce il profondo senso di responsabilità con cui accolgo la mia nomina a Vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alla Valorizzazione del Network e al Marketing Associativo.

Si tratta, per molti aspetti, di una doppia “prima volta”. È la prima volta che assumo un incarico nell’Associazione ed è anche la prima volta che Confindustria Benevento sceglie di istituire una delega specifica in un ambito così strategico. In passato, le attività di promozione associativa e di marketing sono state portate avanti in maniera corale da tutti i vicepresidenti, ciascuno contribuendo con il proprio impegno alla crescita del sistema. La scelta di attribuire oggi una delega autonoma rappresenta un segnale importante: la volontà di investire con maggiore forza sulla costruzione di una rete sempre più solida, partecipata e vicina alle imprese.

Il mio mandato si inserisce in un percorso già avviato con iniziative di grande valore che vorrei proseguire e rafforzare. Penso, innanzitutto, al progetto “Insieme. Confindustria incontra il territorio”, che ha rappresentato un’esperienza significativa di ascolto e confronto diretto con le comunità locali e con il tessuto produttivo della provincia.

Portare l’Associazione nei diversi comuni del Sannio ha significato creare occasioni concrete di dialogo, comprendere più da vicino le esigenze delle imprese e consolidare il legame tra Confindustria e il territorio.



Allo stesso modo, ritengo sia importante dare continuità alle campagne di promozione associativa sperimentate con successo, come “Con te possiamo fare di più”, che ha consentito a molte realtà imprenditoriali di avvicinarsi all’Associazione attraverso formule di ingresso agevolate, e ad altre iniziative promozionali sviluppate in momenti strategici, come quelle realizzate durante il Black Friday. Sono strumenti utili non solo per ampliare la base associativa ma, soprattutto, per far toccare con mano il valore dell’appartenenza a una rete.

Il mio obiettivo, tuttavia, non è soltanto quello di attrarre nuove imprese, ma di rafforzare il senso di appartenenza di chi ha già scelto Confindustria Benevento. Dobbiamo lavorare sull’orgoglio di essere parte di una comunità che rappresenta e tutela il territorio. Per farlo, dobbiamo tradurre il "fare rete" in opportunità operative e misurabili. Penso, ad esempio, allo sviluppo di format di incontro agili e innovativi tra gli associati – veri e propri momenti di "business matching", veloci e mirati – in cui le aziende possano conoscersi rapidamente, incrociare domanda e offerta a chilometro zero e far nascere collaborazioni immediate. Un modo per trovare partner, fornitori o clienti ideali direttamente "in casa", ottimizzando il tempo prezioso di ogni imprenditore.



Per supportare questo sistema, immagino un’Associazione ancora più vicina, soprattutto alle realtà più piccole, che spesso vivono con maggiore intensità le criticità del nostro contesto. Vorrei promuovere incontri direttamente presso le aziende, visitare i luoghi in cui ogni giorno si produce valore, ascoltare da vicino problemi e aspettative. La presenza dell’Associazione deve essere percepita come concreta, tangibile e partecipe.

A questo spero possa affiancarsi lo sviluppo di convenzioni, servizi e strumenti operativi pensati per semplificare la vita delle tante micro e piccole imprese del Sannio: accordi territoriali e iniziative che favoriscano sinergie locali e generino vantaggi reali.

Il marketing associativo, nella mia visione, non è semplicemente promozione. È costruzione di relazioni, valorizzazione delle eccellenze, creazione di fiducia. Significa raccontare meglio ciò che Confindustria è e ciò che può fare, ma soprattutto dimostrarlo attraverso azioni concrete.



Credo fortemente che il futuro del nostro territorio passi dalla nostra capacità di fare squadra. In una realtà in cui le difficoltà economiche possono talvolta scoraggiare, diventa essenziale alimentare la convinzione che restare, investire e crescere nel Sannio sia non solo possibile, ma strategicamente vincente.

Il mio impegno sarà rivolto proprio a questo: contribuire a costruire un sistema associativo sempre più vicino alle persone, capace di ascoltare, supportare e valorizzare ogni singola impresa, grande o piccola che sia. Perché il vero valore di una rete non sta solo nei numeri, ma nella qualità dei legami che riesce a creare.