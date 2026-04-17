Ferrovia Valle Caudina: Pellegrino Mastella interroga assessore Casillo Il consigliere regionale chiede lo stato di attuazione degli interventi

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo per fare piena luce "sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Cancello, meglio nota come ferrovia della Valle Caudina".



Al suo interno, la richiesta di chiarimenti puntuali su tempi, risorse e avanzamento dei lavori relativi a un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità delle aree interne, in grado di collegare il Sannio e l’Irpinia con l’area metropolitana di Napoli. La linea, gestita da EAV (Ente Autonomo Volturno), "risulta infatti sospesa da anni per consentire una serie di interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico".



In particolare, Mastella chiede di fornire "un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento, sia fisico che finanziario, dei diversi lotti funzionali in cui sono stati suddivisi i lavori. Tra questi figurano il rinnovo dell’armamento ferroviario, l’elettrificazione della linea, la digitalizzazione degli impianti di segnalamento, la messa in sicurezza dei passaggi a livello e l’adeguamento delle stazioni in termini di accessibilità".



L’interrogazione punta inoltre a fare chiarezza sulle risorse stanziate, con "l’indicazione analitica delle fonti di finanziamento, tra cui quelle riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fondi FSC e alle risorse regionali, nonché sugli importi previsti per ciascun intervento e sulle eventuali rimodulazioni intervenute nel corso dell’iter".



Particolare attenzione è rivolta al cronoprogramma dei lavori. Il consigliere regionale evidenzia come, "nonostante i ripetuti annunci circa una riattivazione ormai imminente, la linea risulti ancora inattiva e non sia stato reso noto un calendario aggiornato e vincolante. Da qui la richiesta di indicazioni precise "sulle scadenze delle singole fasi e, soprattutto, sulla data prevista per il ripristino del servizio ferroviario, anche per tratte parziali o in modalità progressiva".



Nel documento si sottolineano inoltre i disagi subiti dai pendolari della Valle Caudina e del Sannio a causa della prolungata sospensione del servizio. Le soluzioni sostitutive su gomma, infatti, non vengono ritenute adeguate né in termini di frequenza né di tempi di percorrenza, con un conseguente peggioramento delle condizioni di mobilità per cittadini e lavoratori.



Pellegrino Mastella richiama quindi l’attenzione sull’importanza strategica dell’opera, "non solo sotto il profilo dei trasporti, ma anche come strumento di riequilibrio territoriale e di contrasto allo spopolamento delle aree interne. Un’infrastruttura che, se pienamente operativa, potrebbe contribuire in maniera significativa alla riduzione del divario tra zone costiere e territori interni della Campania".



Non manca, infine, un focus sulle possibili criticità che hanno determinato i ritardi accumulati: eventuali problemi tecnico-amministrativi, contenziosi, varianti progettuali o difficoltà legate all’utilizzo delle risorse del PNRR, soggette a scadenze stringenti. Su questo punto, il consigliere chiede alla Regione quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle milestone e dei target previsti, nonché se siano in corso interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ulteriori finanziamenti o per l’inserimento dell’opera in programmi strategici nazionali.

L’interrogazione, cui faranno seguito delle altre, si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso le infrastrutture delle aree interne e rappresenta un passo formale per ottenere risposte concrete su tempi e modalità di completamento di un’opera attesa da anni dal territorio.