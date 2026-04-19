Accesso ecopunto Olivola: ritiro badge fino al 24 aprile Dal 4 maggio l’ingresso all’ecopunto sarà consentito unicamente attraverso il tesserino

L’Asia comunica ai cittadini che sversano i propri rifiuti presso l’ecopunto di contrada Olivola (o che intendono farlo) che il termine per ritirare il badge che consentirà l’ingresso e il conferimento dei rifiuti è stato prorogato fino a venerdì 24 aprile. Gli utenti potranno recarsi presso il gazebo istituito all’interno di quell’isola ecologica, dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle ore 15 alle 18.

Bisognerà presentarsi al personale aziendale, che sarà coadiuvato dalle guardie ambientali, dotati di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente presso il gazebo oppure scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Asia.

A ritirare il badge potrà essere anche un delegato del cittadino cui è intestata l’utenza: in questo caso dovranno essere esibite le fotocopie dei documenti di identità sia del delegato che del contribuente, oltre alla copia del codice fiscale di quest’ultimo.

Dal 4 maggio l’ingresso all’ecopunto di contrada Olivola sarà consentito unicamente attraverso il tesserino. Si tratta della seconda isola ecologica, dopo quella di contrada San Vitale, che viene transennata per evitare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti illeciti, monitorare i conferimenti e migliorare la percentuale di raccolta differenziata.