Under 15, il Benevento vince con la Sambenedettese e consolida il primato La Strega tiene invariato il vantaggio in classifica: nella prossima giornata ci sarà il Perugia

Benevento-Sambenedettese 4-2

Benevento: Nuzzo, Sansaro, Sarracino (29'pt Gargiulo)(33'st Schetter), Kaba Diakite, Licciardi (1'st De Vito), Circelli (12'st Santarpia), Grosso La Valle (33'st De Rosa), Ronga (12'st Maglia), Picarella (5'st Renzi), Di Laora (33'st Goglia), Laurenza. A disp.: Pagano. All.: Festa

Sambendettese: Mambelli, Croci, Palmioli, Bruni, Bolzan (1'st Fanesi), Clementi (9'st Mori), Campolo (26'st Cicchi), Balletta (1'st Gatto), Fedeli (1'st Cicchinè), Perozzi (9'st Foresi), Crocoli. A disp.: Amadio, Quinzi, Peroni. All.: Incipini

Arbitro: D'Alterio di Nola. Assistenti: Rega e Imparato di Nola

Marcatori: 16'pt Crocoli, 29'pt Ronga, 32'pt Kaba Diakite, 7'st De Vito su rig., 25'st Cicchinè su rig., 28'st Di Laora

L'under 15 è tornata al successo contro i pari età della Sambenedettese. I giallorossi si sono imposti con il punteggio di 4-2, tenendo invariato il vantaggio in classifica sul Perugia che resta di tre lunghezze, a due giornate dalla fine dei giochi. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti, con un gol di Crocoli. Il Benevento ha pareggiato i conti al 29' con Ronga, per poi raddoppiare tre minuti dopo con Kaba Diakite. Nella ripresa, un calcio di rigore di De Vito ha portato il Benevento sul 4-1, ma la Sambenedettese ha accorciato le distanze con un altro tiro dagli undici metri, finalizzato da Cicchiné. Il Benevento ha chiuso definitivamente la contesa al 28' con il pokerissimo di Di Laora. Nella prossima giornata, la squadra di Festa affronterà proprio il Perugia: basterà un risultato positivo ai giallorossi per la certezza aritmetica del primo posto.