Under 17, il Benevento vuole i play off: otto reti alla Sambenedettese I giallorossi di Schiavi si consolidano al quarto posto a due giornate dalle fine

Benevento-Sambendettese 8-0

Benevento: Sessa, Maione (10'st Petrizzo), Liguori (6'st Pane), Spinesi (10'st Viscovo), Picardi (1'st Colella), Jerradi, Lo Russo (1'st Migliaccio), Carandente, Amico (1'st Perfetto), De Benedetto (10'st Pacifico), Pirozzi (1'st Cammarota). A disp.: Leone. All.: Schiavi

Sambenedettese: D'Annibale, Moreschini (7'st Agostini), Spinozzi, Re (20'st Branciaroli), De Angelis, Scarpantonio (20'st Mandolesi), Marchegiani, Pasqualini (17'st Iachini), Cindroi (17'st Lopiano), Ciancaioni (7'st Fat), Appignani (7'st Ascenzi). A disp.: Quinzi. All.: Saggiomo

Marcatori: 2'pt e 28'pt Lo Russo, 10'pt Pirozzi, 45'pt Amico, 7'st De Benedetto, 38'st Perfetto, 39'st Viscovo, 44'st Cammarota

Vittoria senza storia conquistata dalla formazione under 17 del Benevento contro la Sambendettese. I giallorossi si sono imposti con il netto punteggio di 8-0, con reti di Lo Russo (doppietta), Pirozzi, Amico, De Benedetto, Perfetto, Viscovo e Cammarota. Si tratta di una vittoria molto importante per la squadra di Schiavi che si consolida al quarto posto della classifica, considerato il pareggio tra Guidonia e Ascoli. Il Benevento ha un vantaggio di due lunghezze sul quinto posto occupato proprio dal Guidonia e nella prossima giornata, la penultima della stagione regolare, affronterà la capolista Perugia in trasferta. Il Benevento vuole continuare a spingere per qualificarsi quanto prima ai play off.