Serie C / Diretta Giugliano-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE

Il Benevento è di scena a Giugliano per la penultima giornata del girone C di Serie C. Dopo la sconfitta interna con la Cavese, i giallorossi puntano alla vittoria per onorare il campionato, ma dovrà farlo contro una squadra desiderosa di punti salvezza.
Giugliano-Benevento, il tabellino
GIUGLIANO (3-4-2-1): Greco; D'Avino, Caldore, Justiniano; Zammarini, Cester, Broh, Vaglica; Murillo, Balde; Ogunseye. A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, De Rosa, Prado, Minei, Cuomo, La Vardera, Bozza, Peluso, Volpe, Giordano, D'Agostino, Caiazza. All.: Tatomir (Di Napoli squalificato)
BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia; Prisco, Kouan; Della Morte, Tumminello, Carfora; Mignani. A disp.: Russo, Mandato, Sena, Salvemini, Manconi, Lamesta, Borghini, Ceresoli, Giugliano, Del Gaudio, Talia, Pierozzi, Donatiello. All.: Cerqua (Floro Flores squalificato)
Arbitro: Gemelli di Messina. Assistenti: Macripò di Siena e Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Esposito di Napoli. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina