Under 16, è qui la festa: il Benevento si qualifica agli ottavi di finale

Obiettivo raggiunto. Con grande personalità, l'under 16 del Benevento si è recata in casa del Pineto con le idee abbastanza chiare. Serviva una vittoria per ottenere la tanto attesa qualificazione agli ottavi di finale nazionale, da capolista e quindi senza passare per i play off. La squadra di Leone ha sfoderato una prestazione importante, imponendosi con il punteggio di 6-1 con reti di Ferretti, Schettino (doppietta), Esposito e Biancolino (doppietta). Un risultato di livello, con il Benevento che dopo il triplice fischio ha dato il via ai meritati festeggiamenti, con una sorta di urlo liberatorio dopo l'andamento claudicante di inizio girone di ritorno, fisiologico e causato anche dalle assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Leone. Con la squadra al completo, il Benevento è tornato sui ritmi di sempre, conquistando una qualificazione importante che rappresenta il giusto premio del lavoro svolto nel corso dell'intera annata. Dopo lo svolgimento dei play off, si conoscerà l'avversaria del Benevento. L'appuntamento per la gara d'andata degli ottavi di finale è fissata al prossimo 10 maggio.
Under 16, la classifica
Benevento 40
Monopoli 40
Sorrento 39
Latina 33
Giugliano 33
Campobasso 29
Casarano 23
Casertana 21
Pineto 19
Team Altamura 16
Picerno 14