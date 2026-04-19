Under 16, è qui la festa: il Benevento si qualifica agli ottavi di finale I giallorossi si impongono a Pineto e strappano il pass per le fasi finali

Obiettivo raggiunto. Con grande personalità, l'under 16 del Benevento si è recata in casa del Pineto con le idee abbastanza chiare. Serviva una vittoria per ottenere la tanto attesa qualificazione agli ottavi di finale nazionale, da capolista e quindi senza passare per i play off. La squadra di Leone ha sfoderato una prestazione importante, imponendosi con il punteggio di 6-1 con reti di Ferretti, Schettino (doppietta), Esposito e Biancolino (doppietta). Un risultato di livello, con il Benevento che dopo il triplice fischio ha dato il via ai meritati festeggiamenti, con una sorta di urlo liberatorio dopo l'andamento claudicante di inizio girone di ritorno, fisiologico e causato anche dalle assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Leone. Con la squadra al completo, il Benevento è tornato sui ritmi di sempre, conquistando una qualificazione importante che rappresenta il giusto premio del lavoro svolto nel corso dell'intera annata. Dopo lo svolgimento dei play off, si conoscerà l'avversaria del Benevento. L'appuntamento per la gara d'andata degli ottavi di finale è fissata al prossimo 10 maggio.

Under 16, la classifica

Benevento 40

Monopoli 40

Sorrento 39

Latina 33

Giugliano 33

Campobasso 29

Casarano 23

Casertana 21

Pineto 19

Team Altamura 16

Picerno 14