"Domeniche della Salute" del Rotary: focus su nutrizione e prevenzione obesità Tante le persone che hanno partecipato ad una delle sfide sanitarie più urgenti della modernità

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l'appuntamento di ieri, domenica 19 aprile, con le "Domeniche della Salute", lo storico programma di prevenzione gratuita promosso dal Rotary Club di Benevento.

L’iniziativa di quest’anno ha posto l’accento su una delle sfide sanitarie più urgenti della modernità: l’obesità e i disturbi metabolici. L'obesità non è infatti solo una condizione estetica, ma un fattore di rischio primario per patologie croniche quali il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari e le degenerazioni osteoarticolari, che incidono pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini.

Durante la giornata, le specialiste dottoressa Ersilia Palombi e la dottoressa Elettra Agovino hanno offerto consulenze gratuite, sottolineando come il semplice peso sulla bilancia non sia l’unico indicatore di salute.

"Una composizione corporea non equilibrata, spesso derivante da un'alimentazione sbilanciata nei suoi nutrienti essenziali, può causare danni silenti all'organismo anche in soggetti giovani e normopeso" hanno spiegato le professioniste. Sulla base dei dati emersi, sono stati forniti consigli nutrizionali personalizzati per correggere le abitudini alimentari scorrette.

Perché è fondamentale la prevenzione nutrizionale: Diagnosi precoce: Individuare squilibri metabolici prima che si trasformino in patologie conclamate. Educazione alimentare: Promuovere la cultura del "cibo come medicina" per migliorare la longevità.

Impatto sociale: Ridurre l'incidenza delle malattie croniche significa garantire una popolazione più sana e meno gravata da cure farmacologiche a lungo termine.

Il Rotary Club di Benevento ringrazia le dottoresse per la loro disponibilità e i numerosi cittadini intervenuti, confermando l'impegno del Club nel presidio della salute pubblica e nella diffusione della cultura della prevenzione sul territorio.