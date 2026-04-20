Agricoltura, Errico (FI): "Più risorse per le strade rurali" Il consigliere regionale sannita: "Servono risposte immediate ai territori”

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico è intervenuto nel corso della Commissione Agricoltura, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, in merito alla pubblicazione - avvenuta nei mesi scorsi - della graduatoria provvisoria del bando SRD07.

“Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali”, nell’ambito della programmazione CSR Campania 2023–2027. Il bando, avviato dalla precedente amministrazione regionale, è finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture e al sostegno dello sviluppo socioeconomico delle aree rurali.

“Le risorse stanziate, pari a 29.693.969,88 euro - afferma Fernando Errico - hanno consentito di finanziare 60 interventi in altrettanti Comuni della Campania, di cui 26 nel Sannio, contribuendo al miglioramento della viabilità a servizio delle imprese agricole e delle comunità locali. Tuttavia, alla luce delle numerose criticità che interessano la rete viaria rurale, spesso in condizioni fatiscenti, abbiamo rappresentato in Commissione la necessità di incrementare le risorse destinate a questo bando, che riteniamo strategico per lo sviluppo e la competitività dei territori, in particolare delle aree interne.

Nel corso delle ultime settimane - prosegue Errico - diversi Comuni hanno presentato anche istanze di riesame. Pertanto ritengo che sia necessario procedere all’incremento dei fondi e consentire quindi la copertura finanziaria di un numero maggiore di interventi”. Conclude Fernando Errico: “Le aree rurali rappresentano un presidio economico, sociale e ambientale fondamentale per la Campania. Non possiamo permettere che i Comuni restino esclusi per carenza di risorse: occorre dare un segnale concreto e immediato ai territori”.