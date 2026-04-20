Parisi "Niente tavolo su Sant’Agata, niente coalizione su Benevento e Provincia" "Senza un tavolo di confronto, l’unità del Centrodestra semplicemente non esiste"

Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle imminenti elezioni comunali di Sant’Agata de’ Goti: senza un tavolo di confronto, l’unità del Centrodestra semplicemente non esiste.

Una posizione ribadita dopo settimane di richieste rimaste senza risposta. “La politica non è un gioco di prestigio e il centrodestra non è un meccanismo da attivare o disattivare a seconda delle convenienze territoriali”, afferma Parisi. “Abbiamo chiesto con chiarezza un confronto su Sant’Agata de’ Goti, ma il silenzio degli alleati è ormai inaccettabile”.

Il Commissario provinciale lega in modo diretto e senza margini di ambiguità il destino amministrativo di Sant’Agata agli altri appuntamenti elettorali del territorio “Sia chiaro: senza un tavolo unitario provinciale su Sant’Agata de’ Goti, non esiste alcuna base politica per aprire tavoli su Benevento né per le elezioni del presidente della Provincia. La coerenza non è negoziabile: o si è alleati ovunque, o ognuno procederà per conto proprio”.

Per Parisi la questione è prima di tutto politica “Chi guida un partito ha il dovere di garantire linearità e rispetto verso gli elettori. Senza coerenza, viene meno il senso stesso della coalizione. La Lega è pronta al confronto, ma non accetterà operazioni che puntano a marginalizzare il suo ruolo”.

Il messaggio agli alleati è diretto: uscire dall’ambiguità e assumere una posizione chiara. In assenza di un confronto immediato, la rottura della coalizione nel Sannio diventa uno scenario concreto, con conseguenze su tutto il quadro politico provinciale.

