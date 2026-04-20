Parisi "Niente tavolo su Sant’Agata, niente coalizione su Benevento e Provincia"

"Senza un tavolo di confronto, l’unità del Centrodestra semplicemente non esiste"

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Benevento.  

Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle imminenti elezioni comunali di Sant’Agata de’ Goti: senza un tavolo di confronto, l’unità del Centrodestra semplicemente non esiste.
Una posizione ribadita dopo settimane di richieste rimaste senza risposta. “La politica non è un gioco di prestigio e il centrodestra non è un meccanismo da attivare o disattivare a seconda delle convenienze territoriali”, afferma Parisi. “Abbiamo chiesto con chiarezza un confronto su Sant’Agata de’ Goti, ma il silenzio degli alleati è ormai inaccettabile”.
Il Commissario provinciale lega in modo diretto e senza margini di ambiguità il destino amministrativo di Sant’Agata agli altri appuntamenti elettorali del territorio “Sia chiaro: senza un tavolo unitario provinciale su Sant’Agata de’ Goti, non esiste alcuna base politica per aprire tavoli su Benevento né per le elezioni del presidente della  Provincia. La coerenza non è negoziabile: o si è alleati ovunque, o ognuno procederà per conto proprio”.
Per Parisi la questione è prima di tutto politica “Chi guida un partito ha il dovere di garantire linearità e rispetto verso gli elettori. Senza coerenza, viene meno il senso stesso della coalizione. La Lega è pronta al confronto, ma non accetterà operazioni che puntano a marginalizzare il suo ruolo”.
Il messaggio agli alleati è diretto: uscire dall’ambiguità e assumere una posizione chiara. In assenza di un confronto immediato, la rottura della coalizione nel Sannio diventa uno scenario concreto, con conseguenze su tutto il quadro politico provinciale.
 

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