Castelvenere. Amministrazione, associazione e cittadini uniti per Filena Raccolti 5mila euro per la 12enne di guardia che dovrà essere operata in Messico

Sono cinquemila gli euro raccolti dall’asta di beneficenza e dalla lotteria organizzate a Castelvenere per Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita.

Ieri sera in tanti hanno partecipato nella palestra comunale alle battute dell’asta per acquistare i premi donati ai promotori dell’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, promossa dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio.

Filena, accompagnata dai suoi genitori, ha presenziato a tutta la manifestazione dove a fare gli onori di casa c’era il sindaco Alessandro Di Santo insieme agli amministratori locali e ai responsabili dell’associazione promotrice della manifestazione che si sono detti soddisfatti di come ha risposto la comunità all’iniziativa.

“Ancora una volta – ha detto il sindaco Di Santo – la nostra comunità ha dimostrato coi fatti di quanto sia sensibile su tematiche sociali e di quanto sia importante essere solidali”. La serata, arricchita da momenti musicali e degustazioni, si è conclusa intorno alla mezzanotte con un brindisi.