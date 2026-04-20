Under 16, ecco la possibile avversaria del Benevento negli ottavi di finale I giallorossi scenderanno in campo il prossimo 10 maggio in trasferta

La vittoria conquistata contro il Pineto ha permesso all'under 16 del Benevento di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Leone è tra le migliori 16 della competizione, con la prima partita della "post season" in programma il prossimo 10 maggio. Il Benevento esordirà in trasferta, contro una tra Ternana e Pontedera. Le due formazioni hanno militato nel girone C e hanno chiuso la stagione regolare, rispettivamente, al quarto e quinto posto. Non resta che attendere la disputa dei play off per conoscerà la prossima avversaria della formazione giallorossa.

Under 16, il tabellone verso lo scudetto

Play off

Girone A

Pro Patria-Giana Erminio

Novara-Pro Vercelli

Girone B

Trento-Ospitaletto

Union Brescia-Lumezzane

Girone C

Perugia-San Marino Academy

Ternana-Pontedera

Girone D

Sorrento-Campobasso

Latina-Giugliano

Già qualificate: Lecco, Albinoleffe, Vicenza, Virtus Verona, Ascoli, Gubbio, Benevento, Monopoli

Ottavi di finale

Lecco-Union Brescia o Lumezzane

Albinoleffe-Trento o Ospitaletto

Vicenza-Novara o Pro Vercelli

Virtus Verona-Pro Patria o Giana Erminio

Ascoli-Latina o Giugliano

Gubbio-Sorrento o Campobasso

Benevento-Ternana o Pontedera

Monopoli-Perugia o San Marino Academy