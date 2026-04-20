Under 16, ecco la possibile avversaria del Benevento negli ottavi di finale

La vittoria conquistata contro il Pineto ha permesso all'under 16 del Benevento di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Leone è tra le migliori 16 della competizione, con la prima partita della "post season" in programma il prossimo 10 maggio. Il Benevento esordirà in trasferta, contro una tra Ternana e Pontedera. Le due formazioni hanno militato nel girone C e hanno chiuso la stagione regolare, rispettivamente, al quarto e quinto posto. Non resta che attendere la disputa dei play off per conoscerà la prossima avversaria della formazione giallorossa.
Under 16, il tabellone verso lo scudetto
Play off
Girone A
Pro Patria-Giana Erminio
Novara-Pro Vercelli
Girone B
Trento-Ospitaletto
Union Brescia-Lumezzane
Girone C
Perugia-San Marino Academy
Ternana-Pontedera
Girone D
Sorrento-Campobasso
Latina-Giugliano
Già qualificate: Lecco, Albinoleffe, Vicenza, Virtus Verona, Ascoli, Gubbio, Benevento, Monopoli
Ottavi di finale
Lecco-Union Brescia o Lumezzane
Albinoleffe-Trento o Ospitaletto
Vicenza-Novara o Pro Vercelli
Virtus Verona-Pro Patria o Giana Erminio
Ascoli-Latina o Giugliano
Gubbio-Sorrento o Campobasso
Benevento-Ternana o Pontedera
Monopoli-Perugia o San Marino Academy