Under 16, ecco la possibile avversaria del Benevento negli ottavi di finale

I giallorossi scenderanno in campo il prossimo 10 maggio in trasferta

under 16 ecco la possibile avversaria del benevento negli ottavi di finale
Benevento.  

La vittoria conquistata contro il Pineto ha permesso all'under 16 del Benevento di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Leone è tra le migliori 16 della competizione, con la prima partita della "post season" in programma il prossimo 10 maggio. Il Benevento esordirà in trasferta, contro una tra Ternana e Pontedera. Le due formazioni hanno militato nel girone C e hanno chiuso la stagione regolare, rispettivamente, al quarto e quinto posto. Non resta che attendere la disputa dei play off per conoscerà la prossima avversaria della formazione giallorossa. 

Under 16, il tabellone verso lo scudetto

Play off 

Girone A

Pro Patria-Giana Erminio
Novara-Pro Vercelli 

Girone B

Trento-Ospitaletto
Union Brescia-Lumezzane

Girone C

Perugia-San Marino Academy
Ternana-Pontedera

Girone D

Sorrento-Campobasso
Latina-Giugliano

Già qualificate: Lecco, Albinoleffe, Vicenza, Virtus Verona, Ascoli, Gubbio, Benevento, Monopoli 

Ottavi di finale 

Lecco-Union Brescia o Lumezzane
Albinoleffe-Trento o Ospitaletto
Vicenza-Novara o Pro Vercelli
Virtus Verona-Pro Patria o Giana Erminio
Ascoli-Latina o Giugliano 
Gubbio-Sorrento o Campobasso
Benevento-Ternana o Pontedera 
Monopoli-Perugia o San Marino Academy 

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