Santa Croce del Sannio, al via "Impresa, Valore & Territorio" Focus su giovani, innovazione e sviluppo locale

Dopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri “Impresa, Valore & Territorio”, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per la crescita delle comunità locali. Il progetto, realizzato in collaborazione con Futuridea, punta a coinvolgere cittadini, giovani, professionisti e aspiranti imprenditori in un percorso di informazione, confronto e sviluppo di nuove idee. L’obiettivo è chiaro: rafforzare le competenze imprenditoriali e favorire la nascita di progettualità capaci di generare valore economico e sociale, con uno sguardo attento alle nuove generazioni. Non a caso, tra i destinatari dell’iniziativa figurano anche le scuole del territorio, chiamate a partecipare attivamente al percorso. Il ciclo di incontri si inserisce all’interno del progetto “Tracce – Un tratturo in comune”, programma di rigenerazione culturale e sociale finanziato dal PNRR (Misura M1C3, Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”), che coinvolge appunto i comuni di Circello e Santa Croce del Sannio. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra territori attraverso la creazione di un “tratturo digitale”, con interventi in ambiti strategici come turismo sostenibile, telemedicina, innovazione smart, formazione e valorizzazione delle risorse locali.

La mattinata di martedì 21 aprile (ore 9.00) presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Croce del Sannio sarà dedicata alla cultura d’impresa, con interventi di esperti e momenti di confronto sui temi dell’imprenditorialità giovanile e femminile, delle opportunità offerte dagli incentivi pubblici e delle esigenze del territorio. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Antonio Zeoli, seguiti dall’introduzione di Francesco Nardone, responsabile delle relazioni istituzionali di Futuridea, che offrirà una riflessione sul ruolo della cultura d’impresa oggi. Spazio poi agli interventi di Giusy Mignone, docente ed esperta di imprenditorialità e innovazione, e di Antonio Santoro, manager Hub Rete di Invitalia, che illustrerà strumenti e incentivi a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali. Non mancherà una tavola rotonda dedicata al dialogo sui bisogni del territorio e sulle idee dei giovani, con un momento di networking accompagnato da coffee break. La giornata si concluderà con una sessione di condivisione finale e la possibilità di incontri individuali per approfondire opportunità come “Resto al Sud 2.0” e “Imprese Borghi” curata da Antonio Santoro e da Maria Beatrice Fucci responsabile dello Sportello Impresa Futuridea. Un’occasione concreta per avvicinare il territorio alle dinamiche dell’impresa e per costruire, a partire dal confronto, nuove prospettive di sviluppo locale.