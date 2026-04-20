Pagamento parcheggi anche nei giorni festivi: De Stasio "decisione da revocare" Monta il caso sosta. L'attacco della consigliera comunale

“L’Amministrazione Comunale ha pubblicato da qualche giorno le nuove tariffe che entreranno in vigore per poter archeggiare in città nelle strisce blu precisando che il pagamento sarà dovuto anche nei giorni festivi fino alle 20,00”.

Parte da qui la consigliera comunale Rosetta De Stasio che dettaglia “Questo senza tenere in alcun conto che il parcheggio coperto di via del Pomerio (“Megaparcheggio”) non funziona regolarmente da mesi (non viene rilasciato il biglietto, si paga “in contanti” in base ad un calcolo piuttosto soggettivo effettuato dall’addetto “alla cassa”. Il parcheggio di Porta Rufina è ancora chiuso ed inutilizzato, e le macchinette preposte ai parcheggi a raso sono per lo più non funzionanti o malfunzionanti. In questa situazione certamente non idilliaca, cosa fa l’Amministrazione Comunale? Rincara il presso orario dei parcheggi scoperti e stabilisce che il parcheggio va pagato anche nei giorni festivi! Nel contempo non fornisce alcuna notizia sul futuro prossimo dei due parcheggi coperti né notizie circa la gara vinta regolarmente da una società che ha già sottoscritto il contratto, ma non ha ancora ricevuto la consegna dei parcheggi e di tutti gli accessori. La società Trotta continua a fare il bello e il cattivo tempo, minacciando licenziamenti un giorno si e l’altro pure, e facendo balenare la possibilità, come una spada di Damocle sul Comune di Benevento, di chiedere ingenti risarcimenti per pretesi danni subìti”.



E ancora prosgue De Stasio “Non c’è da stare allegri in una situazione che sta diventando esplosiva e che, a quanto pare, è caratterizzata dall’assoluta incapacità di gestione da parte dell’Ente che assiste, quasi immobile, al verificarsi degli…eventi. Le annunziate “diffide” proposte contro la società Trotta non hanno dato, fino ad oggi, alcun frutto e non pare siano stati adottati ulteriori provvedimenti. In tutto questo cosa si pensa di fare? Aumentare le tariffe di parcheggio per i cittadini e, visto che ci si trova, stabilire che il parcheggio vada pagato anche nei giorni festivi!

Come dire viene aggiunto al danno la….beffa, more solito. Invece di impegnarsi per trovare una soluzione tra Trotta e Air Campania (che dovrebbe subentrare, ormai da anni, nel trasporto pubblico cittadino), e di fare in modo che la società Trotta consegni il parcheggio di via del Pomerio alla nuova società aggiudicataria, insieme ai parcheggi a raso, si decide di “incassare di più” a spese dei cittadini. E poi si ha il coraggio di affermare che la nostra città sta crescendo? Che risulta tra le prime in non meglio definite graduatorie?

Si cerchi di intervenire al più presto e, soprattutto, si abbia il coraggio di revocare la decisione del pagamento del parcheggio anche nei giorni festivi, ammettendo di avere sbagliato, quanto meno in relazione all’obiettivo! E’ doveroso nel rispetto della gente e della città”.