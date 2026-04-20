Corteo della Liberazione: Pd Sannio "In piazza per dire basta alle guerre" La manifestazione partirà nei pressi della stazione centrale

Il Partito Democratico del Sannio aderisce e partecipa al Corteo della Liberazione indetto dall’ANPI.

"Saremo presenti - scrivono - alla manifestazione che si avvierà da Piazza Vittoria Colonna, nei pressi della stazione centrale di Benevento, il prossimo sabato 25 aprile a partire dalle ore 9:30.

Celebriamo l’81° Anniversario della Liberazione insieme agli 80 anni dell’Assemblea Costituente e del Voto alle Donne.

Rintracciamo e riannodiamo i fili che uniscono la lotta partigiana alla stesura della nostra Carta fondamentale, rivolgendo un ricordo speciale alle 21 Madri Costituenti che trasformarono la loro passione civile in fondamenta della democrazia. Un ricordo che deve essere e farsi memoria viva.

Nel pieno di una crisi internazionale sempre più grave, rilanciamo l’urgenza della Pace, riaffermando il dovere di una partecipazione attiva alla vita democratica del Paese, rinfrancata dalla recente vittoria referendaria.

Invitiamo a costruire un fronte largo, pacifico e antifascista contro ogni rigurgito di autoritarismo e razzismo.

Il 25 aprile è la festa di ogni democratico: una data che deve essere scolpita nella memoria di ciascuno. Spiegata, onorata e raccontata in tutti gli altri giorni dell’anno.

Si alzi ferma e chiara la voce contro la guerra e la fine dei conflitti in Ucraina e in tutto il Medio Oriente. Basta morti innocenti. Evviva il 25 aprile. Sempre!".

