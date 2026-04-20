Lavori in città: limitazione circolazione in diverse zone Al rione Libertà, nella parte alta della città e a Pantano

A partire da oggi alcune viabilità del rione Libertà e altre ad essa adiacenti, ovvero via San Leucio, via Ciardielli, via Duca D'Aosta, via Cavour, via Pellico, via Settembrini, via Casselli, via Pisacane e via Gioberti saranno interessate da lavori commissionati da E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica con contestuale sostituzione ed installazione nuovi cavi.

Pertanto, fino al giorno 29 maggio, nei soli giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30, potrebbero essere attuate limitazioni alla sosta e alla circolazione che in ogni caso saranno preventivamente rese note alla cittadinanza con l'apposizione della preventiva segnaletica da parte della ditta esecutrice.

Inoltre, proseguono i lavori di restyling degli stalli della sosta a pagamento, degli stalli di sosta riservati e degli stalli a sosta libera, con contestuale messa in sicurezza degli incroci e attraversamenti pedonali. Ad essere interessati in questo periodo sono viale Mellusi, viale Atlantici, via Perasso, piazza IV Novembre, viale dei Rettori e via Pertini con esecuzione dalle 14:00 alle 24:00 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) fino al 30 aprile.

Conseguentemente, in tale fascia oraria saranno attuati divieti di sosta e fermata, con rimozione coatta, di volta in volta istituiti negli tratti specificatamente interessati con preventiva apposizione della necessaria segnaletica da parte della ditta esecutrice.

Infine, mercoledì 22 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in concomitanza con i lavori di sostituzione delle rotaie e delle traverse dei binari della linea ferroviaria Benevento - Cancello, via Pantano sarà interdetta al traffico veicolare nel solo tratto comprendente il passaggio a livello ubicato sulla strada laterale tra la viabilità principale e la viabilità di accesso alle abitazioni site dal civico 3 al civico 21.