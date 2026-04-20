Rapporto Inps: mercoledì la presentazione Nella Sala Convegni di Palazzo De Simone

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Convegni di Palazzo De Simone, si terrà la presentazione del XXIV Rapporto INPS, che offre una lettura aggiornata delle trasformazioni del mercato del lavoro e del sistema di welfare in Italia, in un contesto segnato da profondi cambiamenti demografici e tecnologici.

I dati evidenziano livelli occupazionali elevati, a fronte però di persistenti criticità legate alla qualità del lavoro, alla discontinuità occupazionale e alle disuguaglianze di genere e territoriali. Il sistema previdenziale si conferma nel complesso solido e svolge una funzione centrale di sostegno al reddito e di redistribuzione. Particolare attenzione è dedicata alle misure di inclusione sociale e di supporto alle famiglie, nonché

all’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione sui servizi e sui modelli organizzativi. Il Rapporto rappresenta, dunque, uno strumento fondamentale per interpretare le dinamiche in atto e orientare le politiche pubbliche in una prospettiva di equità, sostenibilità e sviluppo.

L'incontro, introdotto da Paola Mancini, docente di Demografia all’ateneo sannita, vedrà la partecipazione del direttore di Dipartimento DEMM UNISANNIO Ernesto Fabiani, la presentazione del rapporto da parte della dottoressa Micaela Gelera, componente del Consiglio di Amministrazione INPS e coordinatrice della Commissione Pensioni dell’Ordine Nazionale Attuari e una discussione da parte di Rosario Santucci, docente di diritto del lavoro all’Università del Sannio e di Domenico Scalera, docente di Economia politica a Unisannio.