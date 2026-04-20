Torrecuso ospita il VI Congresso Provinciale Fap Acli Benevento Rapuano: dare voce a un territorio che crede nella partecipazione e valore a comunità locali

Torrecuso si prepara ad accogliere il VI Congresso Provinciale della Fap Acli Benevento, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Convegni del Comune, a Palazzo Caracciolo – Cito.

Un appuntamento particolarmente atteso dalla comunità associativa, chiamata a rinnovare la propria classe dirigente per il quadriennio 2026–2030 e a delineare le linee strategiche del futuro. La scelta di Torrecuso rappresenta un richiamo significativo al valore del territorio: simbolo del Sannio, città del vino e delle eccellenze locali, capace di coniugare tradizione e prospettive di sviluppo. Un contesto che ben interpreta lo spirito del congresso, orientato a costruire un ponte tra radici e futuro. I lavori si apriranno con l’insediamento della presidenza del congresso, a cura della presidente provinciale Acli Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo. Seguiranno le fasi congressuali dedicate all’approvazione delle tesi, all’elezione del Comitato Provinciale e dei delegati al Congresso regionale, oltre all’esame di eventuali modifiche statutarie e regolamentari.

Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, di Michelino Rapuano dell’associazione “La Lucerna 2 APS” e del consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente. Momento centrale dell’incontro sarà la relazione del segretario uscente Fap Acli Benevento, Gianni Grasso, dal titolo: “Fap Acli: un ponte tra passato e futuro, per le nostre comunità, per le aree interne della Campania, per chi non smette di credere nella dignità delle persone”.

Ampio spazio sarà riservato anche agli interventi dei soci, in un confronto aperto volto a valorizzare il contributo della base associativa e a rafforzare il ruolo della Fap Acli nei territori, con particolare attenzione alle aree interne e alla promozione della dignità e della partecipazione attiva degli anziani nella vita sociale.

“Accogliere questo congresso a Torrecuso - dichiara Michelino Rapuano - è motivo di orgoglio e responsabilità. Significa dare voce a un territorio che crede nella partecipazione, nella solidarietà e nel valore delle comunità locali. Occasioni come questa rafforzano il legame tra associazionismo e cittadini, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e attento ai bisogni delle persone, in particolare degli anziani.”