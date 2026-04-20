SamnEat invade Benevento: il flashmob che ha sorpreso il centro storico Da domenica 19 aprile il servizio di delivery è attivo a Benevento

Nessuno se lo aspettava. O forse qualcuno lo aveva intuito, guardando quei misteriosi indizi disseminati sui social e sui giornali nelle settimane scorse. Fatto sta che nella serata di sabato 18 aprile 2026, il cuore antico di Benevento si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto.

Tutto è cominciato a Piazza Orsini, dove un gruppo di ballerini - vestiti da rider SamnEAT - ha dato il via a un flashmob che ha attraversato il centro storico della città, regalando al pubblico presente uno spettacolo inatteso e coinvolgente. Il corteo ha percorso le vie del centro fino a Piazzetta Vari, con una tappa davanti all’Arco di Traiano: uno dei simboli più iconici di Benevento, cornice perfetta per un evento che ha saputo unire tradizione e contemporaneità.

La coreografia, l’energia dei performer e l’atmosfera del centro storico hanno creato uno di quei momenti che restano impressi e si raccontano il giorno dopo.

Ma il flashmob non era solo spettacolo. Era un annuncio.

SamnEAT, la piattaforma di food delivery nata nel Sannio un anno fa, già consolidata in Valle Telesina e Valle Caudina, ha scelto questa notte e questo palcoscenico per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza beneventana.

Da domenica 19 aprile, il servizio di delivery è attivo a Benevento: ristoranti locali, un tap sul telefono e la cena a casa. Senza attese, senza complicazioni. «Volevamo che Benevento capisse subito chi siamo. Non un annuncio qualunque, non una pubblicità. Qualcosa che la città potesse vivere, sentire e ricordare. SamnEAT è fatta di persone del Sannio, e volevamo presentarci come tali», dichiara Ivo Pacelli, CEO di SamnEAT. «Ringraziamo “Emme Erre Animazione e Spettacolo” e la scuola di danza “Un tempo per ballare” con tutti i suoi ballerini per aver preso parte all’evento ed averlo reso speciale».

L’app è disponibile su App Store e Google Play. Benevento è online da oggi.



E adesso? Quali saranno le prossime città ad essere raggiunte da Samneat? Restate sintonizzati.