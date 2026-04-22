Trasporto pubblico "quanto accaduto ieri segnale di un sistema al collasso" Il Pd attacca: Benevento merita una mobilità moderna, sicura e dignitosa

"Sentiamo il dovere di intervenire con forza sulla crisi ormai insostenibile del trasporto pubblico locale, che ha portato ieri mattina all’ennesimo episodio critico in città. Vogliamo esprimere, innanzitutto, la nostra piena e convinta solidarietà ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali: le denunce coraggiose di queste ore descrivono una realtà che non può più essere ignorata. Parlare di autobus con pianali corrosi, guasti continui e carenze nella manutenzione significa parlare della sicurezza dei nostri concittadini e della dignità di chi lavora".

Così il Partito Democratico di Benevento per conto della Segreteria cittadina e del Gruppo consiliare Pd.

"Quanto accaduto ieri, con dieci mezzi costretti a rientrare in deposito, è il segnale evidente di un sistema al collasso. Da tempo, anche grazie al lavoro del Gruppo Consiliare del PD a Palazzo Mosti, è stata evidenziata l’urgenza di attivare tutte le misure necessarie a garantire adeguati standard di sicurezza e condizioni di viaggio dignitose. È stato più volte denunciato lo stato in cui versa la gestione del trasporto pubblico locale: mezzi ormai obsoleti, turni di lavoro massacranti per gli autisti, carenze organizzative e continui disagi che ricadono quotidianamente su lavoratori e cittadini. In più occasioni, i nostri consiglieri hanno richiamato l’attenzione dei vertici aziendali sulla necessità di affrontare e superare nel più breve tempo possibile le criticità emerse, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche dell’attuale contesto.

A rendere la situazione ancora più grave è lo stallo inaccettabile nel passaggio di consegne tra l’attuale gestore, Trotta Bus, e la subentrante Air Campania. È sotto gli occhi di tutti come la mancata trasmissione della documentazione necessaria da parte di Trotta stia bloccando l’intero iter, impedendo un affidamento che darebbe finalmente stabilità al servizio. Nonostante le diffide formali e i termini ormai scaduti, questo rimpallo di atti e responsabilità sta di fatto tenendo in ostaggio un’intera città.

Come Partito Democratico di Benevento , insieme ai nostri consiglieri , chiediamo che Palazzo Mosti smetta di essere spettatore di questo braccio di ferro: non è più tempo di attendere passivamente. Il Comune deve agire con ogni mezzo legale e istituzionale per sbloccare l’invio dei documenti e permettere ad Air Campania di subentrare senza ulteriori rinvii. La transizione deve avvenire subito, garantendo non solo la totale continuità occupazionale, ma anche il pieno rispetto dei diritti previdenziali dei dipendenti, che non possono pagare il prezzo di queste inefficienze gestionali.

Benevento merita una mobilità moderna, sicura e dignitosa. Noi resteremo al fianco dei lavoratori e dei sindacati in questa battaglia, vigilando con fermezza attraverso i nostri consiglieri comunali affinché il diritto al trasporto pubblico, insieme ai diritti di chi lo garantisce ogni giorno, torni a essere una priorità assoluta e concreta".