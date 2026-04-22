Lavori pubblici, De Stasio: incrementare controlli regolarità e sicurezza L'affondo della consigliera comunale di opposizione

"In città vi sono numerosi cantieri aperti per l’effettuazione di lavori in ogni zona e quartiere. A parte dalla mancata programmazione che, come denunziato più volte, determina problemi di traffico e disagi vari per i cittadini, spesso sugli stessi non viene esercitato alcun controllo né sulla regolarità dell’effettuazione, né sulla sicurezza".

E' la denuncia del consigliere comunale Rosetta De Stasio che prosegue "E’, ad esempio, il caso dei lavori di rifacimento del piastrellamento stradale e dei marciapiedi in via Cocchia, al Rione Libertà.

Non è esposto alcun segnale di “inizio” e “fine” cantiere accanto alla rete di recinzione; non è presente alcuna cartello, peraltro obbligatorio, che indichi la ditta che sta effettuando i lavori, i tempi di consegna, e, soprattutto, il responsabile di cantiere.

In più le recinzioni e le transenne delimitative non sono illuminate in alcun modo, per cui durante le ore serali diventa sena dubbio pericoloso transitare a piedi, ma anche in auto, sulla parte di quella strada interessata dai lavori.

Una sorta di “muletto” senza targa passa continuamente al di fuori della recinzione, e cioè sulla strada, anziché all’interno dello spazio destinato al cantiere, con ulteriore pericolo per la circolazione.

Al lato della strada dove i lavori sarebbero terminati, risultano abbandonati, da tempo rifiuti di ogni genere, mattoni, e pacchi di vario tipo lungo il marciapiedi.

E questo è solo un esempio che dimostra la poca attenzione dell’Amministrazione nell’esercitare il doveroso controllo sui lavori

pubblici. D’altro canto è quello che accade anche per quanto riguarda i lavori di apposizione della fibra ottica, o inerenti altri servizi: puntualmente le ditte incaricate della loro effettuazione lasciano i tratti di strada interessati in condizioni pietose, senza ripristinare né il manto stradale né la pavimentazione di eventuali marciapiedi.

Non basta “aprire cantieri” e procedere con i lavori: è necessario un controllo serio ed efficace affinchè non si determinino disagi e pericoli per i cittadini. La superficialità e l’approssimazione non possono essere più consentite in una città che si voglia veramente fare crescere".