Foggia, incidenti di Monopoli: anche tre arresti Sono in corso procedure per l'emozione di provvedimenti di Daspo da parte del Questore

Gli incidenti di Monopoli sono stati puniti dal Giudice Sportivo della serie C con 4 giornate da giocare a porte chiuse per il Foggia, oltre ad una multa salata. Ma le indagini per scoprire e punire i colpevoli continuano da parte delle forze dell'ordine

Secondo quanto riportato da "Antenna Sud" tre tifosi del Foggia sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in flagranza differita, con l’accusa, a vario titolo, di resistenza e violenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio, invasione di campo e lancio di materiale pericoloso durante manifestazioni sportive.

Per tutti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre sono in corso le procedure per l’emissione dei provvedimenti di DASPO da parte del Questore. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti, e resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.