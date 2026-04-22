Benevento a porte aperte: ci sono anche Manconi e Caldirola. LE FOTO L'attaccante milanese ha partecipato a tutto l'allenamento e giocato per intero la partitella

Seduta a porte aperte per pochissimi intimi. La tifoseria è tutta concentrata sulla festa in programma domenica, ma questa volta ci si è messo di mezzo anche il Meteo, che non ha dato tregua. Pioggia battente e aria frizzante, da evitare per non buscarsi un'influenza di fine stagione.

La squadra ha ovviamente onorato il giorno di lavoro, con la mente rivolta alla sfida con l'Audace Cerignola. Va subito detto che inizialmente si è visto in campo anche Luca Caldirola, che ha la sola incombenza di proteggere il naso rotto nella partita col Cosenza. Sul piano atletico è a posto, e non potrebbe essere altrimenti, visto il fisico che riesce ancora a sfoggiare. Una curiosità sul difensore di Desio: è riuscito a vincere due campionati in una sola stagione. Perchè la sua Folgore Caratese, in cui ha militato per tutto il girone d'andata (12 presenze) è salita trionfalmente in serie C. Così come il Benevento, di cui ha fatto parte nel girone di ritorno, è tornato finalmente in B.

Tra i giocatori in forse alla vigilia di questa gara, si registra invece il ritorno a pieno regime di Jacopo Manconi. Che si è allenato regolarmente nella prima parte della mattinata e poi ha concluso giocando l'intera partitella finale.

Si è visto in campo anche il capitano Mattia Maita, che ha proseguito negli esercizi specifici di recupero, facendo solo corsa. Esercizi con Aprile anche per il portiere Vannucchi. E' scontato però che tra i pali ci sarà ancora il giovane Esposito, che ha mostrato personalità e ottima tecnica a Giugliano. Spalle coperte per lui dall'espertissimo Danilo Russo.

Partitella finale con la solita grinta. Un gol di Mignani, a modo suo, andando a impattare un pallone vagante davanti alla porta avversaria, e poi una bella stilettata di Kouan. La squadra non mostra alcun affanno ed è pronta ad affrontare questa sua ultima fatica di campionato contro il Cerignola. Classifica cristallizzata per entrambe: serie B già conquistata per la strega, play off per il terzo anno consecutivo per il Cerignola. C'è solo da onorare l'impegno davanti ad una cornice di pubblico che si preannuncia imponente.