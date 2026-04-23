Corso pratiche rianimatorie, disostruttive e defibrillatore per la Finanza I militari presso la Croce Rossa italiana di Benevento

Fiamme Gialle e Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Benevento insieme. Nei giorni scorsi 66 militari in servizio presso i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento hanno concluso un corso di formazione delle pratiche rianimatorie e disostruttive “BLSD” (Basic Life Support – Early Defibrillation) per operatori non sanitari.

L’attività formativa, condotta da esperti e qualificati istruttori della C.R.I. di Benevento, rientra nelle iniziative che il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle sannite pone in essere a favore del proprio personale nell’ambito delle attività di “assistenza e protezione sociale” e si inserisce in un più ampio progetto volto a promuovere la diffusione delle manovre salvavita tra le istituzioni, in un’ottica di responsabilità condivisa e presidio attivo del territorio.

Durante il corso, articolato su 5 sessioni, i militari hanno appreso le tecniche di rianimazione cardiopolmonari e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (D.A.E.), strumenti indispensabili per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Attraverso l’esercitazione su manichini sono state illustrate, inoltre, le tecniche per la disostruzione delle vie aeree nei soggetti adulti e nei bambini in età pediatrica.

A conclusione dell’attività addestrativa, il Comandante Provinciale di Benevento, il colonnello Michelantonio Sportelli ha ringraziato il presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, Giovanni de Michele e tutto il personale per la disponibilità, la competenza e la

professionalità mostrata durante il processo di formazione, auspicando la continuità della collaborazione al fine di diffondere la cultura del primo soccorso.