Arezzo-Ascoli all'ultimo alito. E qualcuno monta le tende per fare il biglietto Toscani in casa con la Torres, marchigiani a Campobasso: entrambe non possono fare calcoli

Due città col fiato sospeso. La serie C regala emozioni fino all'ultimo secondo. Nel girone B non c'è ancora un verdetto. Arezzo ed Ascoli sono a braccetto sul gradino più alto, ma devono giocare l'ultima partita per conoscere il proprio destino. L'Arezzo ha il vantaggio di non dover attendere il risultato dei marchigiani: se vince è in serie B, perchè è in vantaggio (di un gol) negli scontri diretti. Ma l'Ascoli non si dà certo per vinto. E' la serie C, signori. Dove può accadere tutto e il contrario di tutto.

L'Arezzo ospita la Torres, che dopo aver sognato per anni la B, questa volta potrebbe dover giocare i play out. I sassaresi proveranno a rovinare la festa ai toscani, regalandosene una tutta per loro, con la salvezza diretta. Altrimenti andranno alla lotteria dei play out con l'ultima (virtuale per via della retrocessione diretta del Rimini, escluso dal campionato all'andata) che è il Pontedera. La squadra di Bucchi ovviamente non potrà fare calcoli, ma puntare senza mezzi termini alla vittoria. Ad Arezzo si respira aria di promozione già da un pezzo e nessuno vuole cestinare questo sogno.

Vittoria che cercherà di ottenere anche l'Ascoli a Campobasso. Che è partita decisamente più difficile ma solo apparentemente. In realtà i molisani sono quarti e non potranno aritmeticamente né migliorare, né peggiorare la loro posizione, qualsiasi sia il risultato che otterranno. Ragione per cui l'Ascoli crede nell'impresa di vincere al Nuovo Romagnoli e sperare che l'Arezzo non faccia lo stesso contro la Torres.

Singolare quello che è accaduto nella città marchigiana. Ai tifosi bianconeri sono stati assegnati dalla società molisana 655 biglietti, pochissimi rispetto alla richiesta. E niente vendita online. Così i più ansiosi si sono organizzati con alcune tende, montate la sera prima dell'apertura dei punti vendita: l'hanno montata davanti al centro commerciale “Al Battente” per anticipare tutti. Perchè per loro è un appuntamento con la storia e non vogliono mancare.

Tende montate in attesa di fare il biglietto (foto tratta da "Centropagina")