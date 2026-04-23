Benevento-Cerignola, una storia lunga 91 anni 15 incontri tra le due compagini, con il bilancio che sorride ai sanniti

15 volte contro in 91 anni. Una sfida antica quella tra Benevento e Cerignola, che affonda le sue radici addirittura nella metà degli anni trenta. Una sfida che non si è ripetuta spesso, ma che ha sempre tenuta viva una competitività che ha sfornato partite di grande livello. Il bilancio è favorevole ai giallorossi, ma solo grazie agli ultimi anni in cui ci si è ritrovati in serie C. 6 vittorie del Benevento, 4 del Cerignola, 5 pareggi. Questa di domenica sarà la sedicesima puntata di questo incontro tra sanniti e ofantini.

Le sfide nel “ventennio” fascista

La storia inizia bene per i giallorossi: al vecchio Campo Littorio di Piazza Roma si gioca per la prima volta il 22 settembre del '35, prima giornata di campionato: vittoria dei giallorossi per 2 a 1. Risultato ribaltato al ritorno: 2 a 1 per i pugliesi il 26 gennaio del 36. Si gioca anche l'anno successivo e la sfida tra sanniti e pugliesi apre nuovamente il campionato di serie C: 27 settembre del 36, i giallorossi allenati da Mario De Palma vincono per 1 a 0 con un calcio di rigore trasformato da Marcora, ex di giornata. Ma il Cerignola gioca dal 35' del primo tempo in dieci per l'infortunio occorso alla mezzala Molena (a quei tempi non c'erano le sostituzioni). Al ritorno in terra pugliese, il 31 gennaio 1937 va ancora male per i sanniti che persero 3-1 (21' Marazza, 58' Surra, 66' Ricci, 84' (rig) Marcora).

Il salto negli anni novanta

Dopo il rendez-vous degli anni trenta, altre sei sfide sono raccolte dal '91 al 94. Campionato Interregionale 91-92: 1 a 1 al vecchio Santa Colomba con le reti di Trotta e Coradazzo, finisce invece 1-0 per i pugliesi a Cerignola. Campionato successivo 92-93, ancora in Interregionale: 2 a 0 per i pugliesi a Cerignola, punteggio ribaltato al ritorno al Santa Colomba con la doppietta di Franco Bottalico. Ultima stagione di sfide nel campionato Interregionale nel 93-94 che terminò con la promozione del Benevento. Finì 5-0 per i ragazzi di Boccolini il giorno dell'Immacolata del 93 con le reti Puce, D'Ottavio (2), Mariani e Paolucci. 1 a 1 al ritorno, il 10 aprile '94, con il gol allo scadere del primo tempo di Massimiliano Rossi e il pareggio in avvio di ripresa di Petrella.

Ci si ritrova in serie C dopo 29 anni

Al Monterisi si torna a distanza di 29 anni. Nel campionato di serie C 2023-24 si registrano due pareggi. 0 a 0 al Monterisi, 1 a 1 al Vigorito con il vantaggio di Capellini e il pari di Capomaggio. E siamo allo scorso campionato, 30 novembre 2024: si gioca ancora al Vigorito contro un Cerignola assai ambizioso: vanno in vantaggio gli uomini di Auteri grazie ad un'autorete di Santiago Visentin, pari dei pugliesi da parte di Jallow. Il ritorno al Monterisi è una vittoria netta dei giallorossi contro la squadra di Raffaele che avrebbe giocato dei grandi play off: 4-2 grazie ai gol in ordine cronologico di Pinato, Manconi, Capomaggio, Lanini, Lamesta e Cuppone. Nelle file ofantine giocarono sia Romano che Salvemini, che ora sono nella squadra giallorossa.

Ultima sfida quella dell'andata di quest'anno al Monterisi: altro risultato largo per i sanniti contro la squadra allenata dall'ex Maiuri. A segno Simonetti, Manconi, Lamesta e Mignani. Una delle più belle partite giocate in trasferta dai ragazzi di Floro Flores.

Domenica va in scena la 16a sfida, in una serata di festa assoluta.

Nella foto di Taddeo il gol di Manconi nella sfida di andata al Monterisi