Istituto comprensivo Bosco Lucarelli scuola "E-Twinning 2026/27" La scuola potrà ora partecipare alle attività speciali come Erasmus+

Nuovo successo per l’I.C. “Bosco Lucarelli” di Benevento nel campo dell’internazionalizzazione. L’istituto, infatti, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di Scuola e-Twinning 2026-2027.

La scuola potrà ora partecipare alle attività speciali del gruppo e-Twinning Schools, parte integrante della Piattaforma Europea per l’istruzione scolastica (European School Education Platform – ESEP) e del programma ERASMUS+. La “Bosco Lucarelli”, inoltre, come si legge nella nota di conferimento del prestigioso marchio, potrà “essere d’esempio” nella gestione di progetti di gemellaggio elettronico con altre scuole europee.

Il traguardo era nell’aria, visto che l’I.C. “Bosco Lucarelli” è già scuola accreditata ERASMUS e ha all’attivo cinque docenti che hanno ricevuto sia il National Quality Label che l’European Quality Label.

La notizia è giunta a pochi giorni dalla partenza di alunni e docenti per Vilnius, in Lituania, per una delle tante mobilità ERASMUS che quest’anno hanno coinvolto l’istituto (gli alunni sono già stati a Istanbul, in Turchia, e a Salonicco, in Grecia, mentre i docenti si recheranno prossimamente anche in Cappadocia e in Spagna).

Il dirigente scolastico, Domenico Zerella Venaglia, si è congratulato con la referente dell’internazionalizzazione, prof.ssa Nadia Travaglione, e con tutti i docenti del gruppo ERASMUS.

“La nostra scuola – ha dichiarato il dirigente – è sempre più orientata verso l’eccellenza. Questo percorso di internazionalizzazione è stato fortemente voluto in questi ultimi anni e condiviso con il collegio dei docenti e con il consiglio d’Istituto e questo traguardo conferma l’impegno della nostra comunità scolastica nel fornire agli alunni occasioni formative altamente qualificanti ed innovative. Partito come sperimentazione dalla scuola secondaria di primo grado, il progetto di internazionalizzazione coinvolge ormai anche la scuola primaria e quella dell’infanzia. La nostra scuola è sempre più aperta all’innovazione didattica e alla cooperazione europea!”