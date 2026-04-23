Maiuri: "Noi non vogliamo regali, pur sapendo che sarà una sfida terribile" Il tecnico del Cerignola esalta la sua sportività: "Deve venire davanti ad ogni cosa, ma sperando ne

Della grande sportività di Enzo Maiuri non abbiamo mai avuto dubbi. Le sue parole prima della sfida di domenica al Vigorito tra il suo Cerignola e il Benevento ne sono la dimostrazione più lampante: “Noi non vogliamo regali dal Benevento - dice - anzi vogliamo il miglior Benevento possibile in campo, così come noi vogliamo schierare la migliore formazione possibile”.

L'ex difensore giallorosso, che nel Sannio ha lasciato un ricordo indelebile, non nasconde le difficoltà di questa sfida: “Andiamo sul campo della capolista che vuole festeggiare senza tanti assilli mentali, sarà la partita più difficile, hanno grande qualità e vorranno festeggiare senza avere grandi pressioni per ottenere la vittoria. Noi dovremo giocare con caparbietà, con spirito di appartenenza, consapevoli che i tre punti varrebbero tanto per noi”.

Contrariamente a chi l'ha preceduto nelle scorse settimane, Maiuri si aspetta e vuole una sfida senza alcun condizionamento: “Sono sicuro che dovremo combattere tanto, non sarà semplice contro una squadra che ha vinto con largo anticipo il campionato, ma la nostra ambizione dovrà venire davanti a tutto. Deve essere grande la voglia di voler portare a casa i tre punti, sapendo che sarà difficilissimo. Lo ripeto: io non mi aspetto e non voglio alcun regalo da loro, la sportività deve venire davanti ad ogni cosa, come è giusto che sia. Noi dobbiamo giocare con caparbietà per cogliere un risultato che potrebbe valere tanto”.