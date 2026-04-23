Traporto pubblico locale a Benevento: presidio e protesta dei sindacati - VIDEO Cgil, Cisl, Uil e Ugl trasporti contro i provvedimenti adottati dall'azienda per alcuni dipendenti

E' scontro a Benevento tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl fna e la Trotta bus, l'azienda del trasporto pubblico locale che si appresta a lasciare il servizio dopo che l'azienda regionale Air ha vinto la gara d'appalto. Lo scorso 21 aprile, alcuni autisti dei bus avevano fatto rientro saltando delle corse a causa, avevano denunciato di problemi dei mezzi. Da tempo i sindacati denunciavano infatti la scarsa manutenzione dei bus e dei continui problemi.

Dopo il rientro al deposito di via Santa Colomba, l'azienda aveva messo in campo un provvedimento di sospensione per alcuni autisti. Di qui l'ira dei sindacati che questo pomeriggio sono tornati in presidio chiedendo la revoca di quel provvedimento.

“Ancora una volta – denunciano i segretari provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl fna, Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca e Mario Coppola - l’azienda sceglie la strada dello scontro e della delegittimazione dei lavoratori, arrivando persino a ipotizzare l’esistenza di presunti complotti organizzati dagli Operatori di esercizio. Si tratta di affermazioni gravi e inaccettabili, che ledono la dignità professionale – tuonano all'unisono - di chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale alla cittadinanza”.

Secondo i sindacati, “la realtà è ben diversa da quella rappresentata dalla Società Trotta: a fronte delle criticità segnalate più volte dai sindacati, l’azienda continua a non fornire risposte concrete, preferendo invece adottare provvedimenti unilaterali e punitivi, come le sospensioni cautelari.

È necessario evidenziare un dato oggettivo e preoccupante: ancora oggi diversi autobus risultano fermi in deposito, a dimostrazione di problematiche reali che incidono sull’efficienza e sulla sicurezza del servizio”.

I sindacati ribadiscono come “l'efficienza dei mezzi non può essere oggetto di interpretazioni unilaterali né tantomeno di azioni repressive verso chi segnala anomalie. Al contrario, ogni segnalazione dovrebbe essere accolta come un contributo fondamentale per migliorare il servizio e garantire standard adeguati”.

Al centro della nota sindacale anche “le ripetute richieste: la Società Trotta continua a non fornire l’organigramma aziendale, documento indispensabile per garantire trasparenza e corrette relazioni industriali. A ciò si aggiunge una questione di estrema gravità, già più volte denunciata: la trattenuta delle quote destinate al Fondo Previdenziale Priamo senza il relativo versamento, comportamento che incide direttamente sui diritti dei lavoratori e che non può più essere tollerato.

Per tutte queste ragioni, le Segreterie Provinciali di Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti e UGL FNA annunciano che si rivolgeranno agli organi competenti affinché vengano accertati: il comportamento dell’azienda nei confronti dei lavoratori; la correttezza delle procedure adottate; il rispetto delle normative in materia di sicurezza e relazioni sindacali; eventuali responsabilità connesse ai provvedimenti assunti”.

I sindacati chiedono inoltre “il ritiro immediato dei provvedimenti di sospensione adottati unilateralmente nei confronti dei lavoratori, ritenendoli ingiustificati e lesivi dei diritti del personale".

Intanto domani incontro dal Sindaco, rispetto al quale le Parti Sociali auspicano che si possa finalmente porre fine alla situazione legata al passaggio dei dipendenti in Air Campania, tracciando una linea definitiva e facendo piena chiarezza sulle ragioni per cui tale processo, a oggi, continua a non concretizzarsi”.