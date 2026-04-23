Servizio Civile UNPLI Benevento: a Pesco Sannita l’ultima giornata di formazione Giovani protagonisti della valorizzazione del territorio sannita grazie al progetto Situs

Si è conclusa a Pesco Sannita con grande partecipazione e spirito di condivisione l’ultima giornata di formazione in presenza per i volontari del Servizio Civile Universale UNPLI Benevento, un momento centrale all’interno del percorso di crescita e qualificazione dei giovani impegnati nei progetti di valorizzazione territoriale della provincia sannita.

L’incontro, ospitato presso la sala consiliare del Comune di Pesco Sannita e la sede della Pro Loco locale, ha rappresentato non solo la chiusura del ciclo formativo in presenza, ma anche un’importante occasione di confronto diretto tra volontari, esperti e rappresentanti istituzionali, rafforzando il senso di appartenenza a una rete attiva e dinamica come quella dell’UNPLI Benevento.

Protagonisti della giornata sono stati i contenuti formativi, curati da professionisti del settore, che hanno fornito ai volontari strumenti concreti per operare in modo consapevole ed efficace. Ildottore Nicola Ciervo ha approfondito il tema dei beni culturali, ponendo l’accento sulla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, mentre la dott.ssa Ilaria Fallarino ha guidato il modulo dedicato alla comunicazione, evidenziando l’importanza di strategie narrative innovative e dell’utilizzo dei canali digitali per promuovere le identità locali.

A sottolineare il valore strategico del Servizio Civile Universale è stata la presenza della coordinatrice regionale SCU UNPLI Campania Barbara Minicozzi.

“Il Servizio Civile in UNPLI Campania rappresenta un lavoro quotidiano fatto di presenza costante sui territori, ascolto e costruzione di opportunità per i giovani. Grazie a una squadra regionale che coinvolge tutte e cinque le province, riusciamo a garantire una visione ampia e coordinata, capace di valorizzare ogni realtà locale. Questo percorso è reso ancora più solido dalla visione del presidente regionale Luigi Barbati, che guida un’azione condivisa e orientata allo sviluppo culturale e sociale delle comunità.”

Particolarmente significativo anche l’intervento delle referenti Francesca Marotti e Adriana Caturano, che hanno illustrato il progetto “Sannio in the World”, di cui UNPLI Benevento è partner ufficiale. Sannio in the World è una piattaforma digitale nata con l’obiettivo di raccontare, valorizzare e promuovere il territorio sannita in tutte le sue sfaccettature: cultura, tradizione, paesaggio, artigianato, enogastronomia, accoglienza. Il progetto nasce nell’ambito dell’intervento S.I.T.U.S. – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, finanziato dal DD del 30 luglio 2021, e si propone come uno strumento concreto e dinamico per accompagnare il territorio verso un modello di sviluppo integrato e consapevole, fondato sulla sostenibilità e sull’identità locale. La partnership siglata con UNPLI Benevento valorizza il ruolo delle Pro Loco come presidio culturale e sociale, capaci di raccontare il territorio “con gli occhi delle comunità”.

Il percorso formativo del Servizio Civile Universale rappresenta per UNPLI Benevento un pilastro fondamentale: non solo un obbligo progettuale, ma un vero investimento sulle competenze dei giovani, chiamati a operare in contesti complessi, tra promozione turistica, valorizzazione culturale e animazione territoriale. In questo contesto, la formazione diventa uno strumento essenziale per costruire figure consapevoli, preparate e capaci di incidere concretamente sullo sviluppo locale.

Importante anche il contributo delle istituzioni locali, con il ringraziamento rivolto al sindaco di Pesco Sannita, Antonio Michele, e al parroco Don Daniele Paradiso, che hanno accolto con disponibilità e attenzione l’iniziativa, confermando il valore della sinergia tra enti, associazioni e comunità.

“Il Servizio Civile Universale rappresenta per noi una leva strategica di crescita territoriale” così il presidente UNPLI Benevento e responsabile SCU UNPLI Campania, Renzo Mazzeo. “Attraverso la formazione e il coinvolgimento diretto dei giovani, costruiamo competenze, ma soprattutto consapevolezza del valore delle nostre radici. I volontari sono il presente e il futuro della promozione culturale del Sannio.”

Sulla stessa linea il responsabile SCU UNPLI Benevento e Presidente della Pro Loco di esco Sannita, Guglielmo Laudato: “Questa giornata conclude un percorso formativo intenso, ma apre allo stesso tempo una fase operativa ancora più importante. I volontari hanno acquisito strumenti fondamentali e ora sono pronti a metterli in pratica nei territori, diventando veri protagonisti delle attività delle Pro Loco e dei progetti di valorizzazione locale.”

Con la chiusura della formazione in presenza, prende quindi pienamente avvio la fase operativa dei progetti SCU UNPLI Benevento, con decine di giovani impegnati quotidianamente nella promozione del patrimonio culturale, nella costruzione di reti territoriali e nella narrazione autentica delle comunità del Sannio. Un impegno che guarda al futuro, ma che affonda le radici nella storia, nell’identità e nella passione per il proprio territorio.