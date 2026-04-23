Patto in Provincia per collegare Ponte, Casalduni e Paupisi Per costruire un nuovo collegamento viario che unisca Valle Telesina e Valle del Tammaro

Siglato presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento un Protocollo d’intesa tra Provincia e i Comuni di Ponte (Capofila), Casalduni e Paupisi per la realizzazione di una strada di collegamento tra i territori interessati.

A firmare il documento, predisposto a seguito di una interlocuzione istituzionale e tecnica, sono stati i Sindaci di Ponte e Paupisi, il Vice Sindaco di Casalduni ed il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Obiettivo del Protocollo, si legge nel documento, è costruire un nuovo collegamento viario per «risolvere in via definitiva le problematiche della viabilità inerente al collegamento delle aree ricadenti tra Valle Telesina e Valle del Tammaro». L’intesa impegna i firmatari a provvedere al «complesso di iniziative integrate volte al miglioramento della viabilità provinciale anche al fine di potenziare sia la transitabilità in sicurezza che l’attrattività turistica del territorio».

Primo passo concreto dell’intesa consiste nell’autorizzazione al Comune di Ponte, indicato quale Ente capofila dell’iniziativa, «alla redazione di una progettazione delle arterie stradali provinciali per il miglioramento integrato della viabilità provinciale». In buona sostanza, si punta alla creazione di «una strada extraurbana a scorrimento veloce che dal Comune di Ponte attraversi il territorio comunale di Casalduni fino al Comune di Paupisi».

Gli enti locali hanno quindi deciso: «1) la programmazione ed attuazione concertata di azioni mirate per il miglioramento dei collegamenti; 2) la

valorizzazione della viabilità secondo la logica integrativa del patrimonio socio/culturale/turistico e paesaggistico/ambientale al territorio comunale; 3) l’elaborazione del progetto definitivo».

Al termine di questo percorso tecnico, gli Enti firmatari procederanno alla ricerca delle necessarie fonti di finanziamento dell’opera approvata.

Il Presidente della Provincia Lombardi, nel commentare con soddisfazione il raggiungimento dell’intesa tra gli Enti e nel ringraziare di tanto i Sindaci, ha sottolineato di attribuire grande rilevanza a questa tipologia di accordi istituzionali: «la cooperazione tra i soggetti pubblici – ha detto Lombardi - costituisce un metodo di lavoro di grande efficacia, a cui più volte la Provincia ha fatto ricorso per concretizzare l’uso mirato di risorse finanziarie per opere e servizi attesi dalla popolazione».

