Benevento 5, emozionante incontro con i bambini della scuola Ferrovia L'iniziativa rientra nel progetto "Calcio e benessere"

I bambini e le docenti della scuola dell'infanzia Ferrovia ( I.C.Moscati) ospitano I Calciatori ( squadra a 5) neo-promossi in Serie A. Si è concluso con una mattinata di sorrisi ed emozioni il progetto “Calcio e Benessere”, percorso di educazione alimentare e sportiva promosso dalla scuola in collaborazione con la società di calcio a 5 cittadina. Protagonisti assoluti i bambini, che hanno accolto nell' atrio della scuola gli atleti appena promossi in Serie A dopo una stagione da record. Un incontro atteso da mesi, preparato in tutte le sez. studiando la piramide alimentare, l’importanza dell’idratazione e il legame tra cibo, energia e prestazione sportiva. I calciatori hanno raccontato ai piccoli tifosi cosa mangiano prima di una partita, come recuperano dopo gli allenamenti e perché “il gol più importante si segna a tavola”. Poi tutti in campo: esercizi, tiri in porta e selfie finali con la maglia della promozione. “Vedere i campioni così vicini ci ha fatto capire che per arrivare in alto servono impegno, disciplina e una merenda sana”. “Lo sport è educazione. Oggi i bambini hanno imparato che benessere vuol dire squadra: scuola, sport e casa insieme”. I campioni ,oggi, sono diventati veri maestri di vita . I nostri alunni hanno potuto chiederlo direttamente a chi lo fa ogni giorno per lavoro. Risposta unanime e consiglio per i bambini? “Pasta, verdure, frutta, tanta acqua e... mai saltare la colazione!” Progetto “Calcio e Benessere”: promosso a pieni voti. Anzi, promosso in Serie A!