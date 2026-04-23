Aree interne e spopolamento: Governo incontra Sannio, appello di Mastella VIDEO Commissione parlamentare per questioni regionali. Il sindaco: troppa burocrazia blocca lo sviluppo

Ascoltare i territori, ascoltare le loro esigenze, i consigli degli amministratori che ogni giorno dialogano con le persone e osservano gli andamenti. Tutto questo al centro della Commissione parlamentare per le Questioni regionali che oggi è approdata in Campania con il presidente, il senatore Francesco Silvestro (Fi). Prima dedicata allo sviluppo e alla coesione delle aree interne è stata Benevento. A ricevere l'esponente di governo – presente anche il dottore Catello Maresca per la Commissione - e i tanti amministratori invitati al tavolo è stato il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella.

Il primo confronto c'è stato con il sindaco Clemente Mastella, affiancato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca.

Trasporti, infrastrutture, eccesso di burocrazia e sanità al centro dell'incontro con il sindaco di Benevento che ha lanciato un appello: serve meno burocrazia, velocizzare gli iter per le infrastrutture e questo, sia chiaro – ha rimarcato Mastella – non significa meno controlli ma semplicemente iter più rapidi, snelli”. Sburocratizzare, dunque, la parola d'ordine per Mastella che ha poi rimarcato: “ovviamente senza le strade, come l'attesa del raddoppio della Telesina che dopo anni arriverà solo fino a San Salvatore Telesino, è ovvio che è un problema perché nessuno riesce a venire da noi a riconoscere le nostre bellezze. Arriva un turismo al massimo legato all’idea di Padre Pio”.

Il sindaco Mastella ha poi ricordato il percorso “lunghissimo per il depuratore. Tre commissari di governo e una lungaggine che ha ritardato un'opera fondamentale per la città”.

“Come Governo stiamo mettendo in campo – ha spiegato poi il senatore Silvestro – è al vaglio del Parlamento riguarda i nostri pensionati all’estero, una legge per farli rientrare con una detassazione quasi pari allo zero, si parla del 4%, ma la cosa più importante è di dare incentivi in più a chi va a ripopolare queste aree ma per farlo anche questo bisogna poi garantire i servizi minimi. Stiamo mettendo in campo iniziative per i giovani”.

A seguire la Commissione ha ascoltato il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi che ha rimarcato “l'importanza della sinergia a vari livelli per fare in modo che i territori abbiano infrastrutture idonee allo sviluppo e una sanità capillare per scongiurare la fuga di giovani e non solo”.

Incontri proseguiti con le comunità Montane del Fortore, Taburno ed altri Enti per tirare le somme sulle strategie da far arrivare al Governo.

Regione in campo al fianco dei territorio con l'assessore all'Agricoltura Carmela Serluca che ha rimarcato l'importanza del dialogo per costruire un piano per cercare di invertire la rotta su spopolamento e regressione economica.