Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano Lunedì 27 aprile la decima edizione organizzata da Libera a Benevento

Si svolgerà lunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento.

Il 27 Aprile ricorreranno quarantaquattro anni da quella tragica mattina quando le brigate rosse, con un “patto infame” con la camorra, nel 1982, uccisero a Napoli i nostri due concittadini. Una data che ha segnato fortemente la storia del nostro territorio.

Da qui l’impegno di Libera nel creare percorsi plurali e condivisi affinché la memoria diventi patrimonio collettivo ed occasione educativa e formativa.

La giornata inizierà con la premiazione presso la Sala consiliare della Provincia alle ore 9.30 e proseguirà in Villa comunale con momenti di animazione che vedranno protagoniste le scuole che hanno partecipato al concorso.

La memoria cammina per le strade della città, dove i luoghi diventano momento comunitario. Da qui l’iniziativa “Un Fiore per Aldo e Raffaele”. Un gesto semplice, ma profondamente significativo attraverso cui Libera invita Istituzioni, organizzazioni, scuole , associazioni e tutta la cittadinanza ad omaggiare la memoria di Delcogliano e Iermano con un fiore deposto presso la stele a loro dedicata in Villa comunale.

Ci saranno altri appuntamenti commemorativi durante la giornata : alla Università Giustino Fortunato in mattinata con gli studenti presso l’olivo della legalità dedicato a Delcogliano e Iermano, in Villa comunale presso la stele un momento dedicato ai più piccoli animato da Nati Per Leggere alle 16.30, infine presso il Piazzale Aldo Iermano l’Azione Cattolica parrocchiale della Ss. Addolorata alle 21.00 animerà “il momento del ricordo” e durante tutto il giorno si potrà deporre un fiore presso il cartello del Piazzale.

Una giornata che ancora una volta vuole sottolineare lo spessore etico e politico dell’Assessore Delcogliano ed il profondo senso dell’amicizia di Aldo Iermano. Una testimonianza di onestà, moralità e rettitudine di cui il nostro territorio sente fortemente l’esigenza.