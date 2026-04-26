Grande partecipazione per "Le Domeniche della Salute" Focus sulla prevenzione retinica con il dottor Filippo Maria Di Tizio

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il nuovo appuntamento de “Le Domeniche della Salute”, l’iniziativa di screening gratuito promossa dal Rotary Club di Benevento. La giornata odierna ha visto come protagonista il dottore Filippo Maria Di Tizio, stimato oculista, che ha dedicato la mattinata a consulti specialistici focalizzati sulla prevenzione delle patologie della retina. L’evento è stato ampiamente patrocinato e supportato dall’associazione volontaria “Io Non Mollo – Stop Cancer” di Pago Veiano, rappresentata da Carmen De Ieso.

La vista rappresenta uno dei sensi più preziosi, eppure la prevenzione spesso passa in secondo piano. Le patologie della retina, come la maculopatia o il distacco retinico, sono particolarmente insidiose poiché nelle fasi iniziali possono risultare asintomatiche.

"Intervenire tempestivamente è fondamentale", spiegano gli esperti. Se non diagnosticate e trattate in tempo, queste patologie possono portare a danni irreversibili del campo visivo, fino alla cecità ipovisionaria. Lo screening odierno ha permesso a numerosi cittadini di sottoporsi a controlli mirati, sottolineando come una visita di pochi minuti possa cambiare radicalmente la prognosi di malattie degenerative.

Per il dottore Filippo Maria Di Tizio si è trattato del primo anno di impegno attivo nelle fila dei volontari rotariani. La sua competenza e la sua disponibilità sono state accolte con grande entusiasmo dai partecipanti. Il Rotary Club di Benevento ha espresso il forte auspicio che questa collaborazione possa consolidarsi e proseguire con lo stesso fervore anche nelle prossime edizioni, rafforzando la rete di eccellenze mediche a servizio della comunità.

La mattinata ha riservato momenti di grande prestigio grazie a visite inaspettate che hanno arricchito il valore dell'evento. Tra queste, spicca la presenza della costumista Pamela Fontinovo, artista di eccezionale talento nel panorama cinematografico e teatrale italiano, nota per la sua capacità di coniugare ricerca storica e innovazione stilistica nei suoi lavori per il grande schermo. Particolarmente significativa è stata anche la visita di Alfonso Meomartini, Presidente del Rotary Club di Roma Nord. La sua presenza a Benevento anticipa un momento storico per i due club: il gemellaggio ufficiale che verrà siglato martedì 26 maggio nella cornice di Villa Laura a Trastevere, Roma. Questo accordo sancirà una sinergia operativa volta a promuovere progetti comuni di alto impatto sociale e culturale.