Ultimo decennio con redditi in aumento, Mastella e Lombardi: "Dato importante" "Città e provincia in netta crescita al netto di pochi sfascisti"

"Nell'ultimo decennio il reddito medio dei beneventani è cresciuto notevolmente. Lo certifica un'autorevole statistica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, ricavata da una fonte documentata come le dichiarazioni ai fini del pagamento Irpef. Benevento e provincia fanno un balzo notevole: nel decennio 2015-2024, redditi in aumento quasi del 30 per cento in valore nominale e dell'8 per cento al netto dell'inflazione. Siamo ai primi posti al livello nazionale. Meglio di tutti in Campania", lo spiegano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi in una nota a margine della pubblicazione su Il Sole 24 Ore.



"Nonostante gli alti lai e i lamenti seriali di sfascisti di professione, la citta traina una crescita che tocca direttamente le tasche dei cittadini che vedono incrementarsi la propria ricchezza personale. Negli anni della nostra governance cittadina e provinciale l'economia è lievitata e anche i redditi medi dei sanniti. Questo è un dato di fatto. Ringraziamo anche i tanti imprenditori e investitori che in questi anni hanno contribuito a rivitalizzare il tessuto economico cittadino e provinciale. Occorre proseguire di questa strada", concludono Mastella e Lombardi.