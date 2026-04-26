Comunali, Parisi "Presenti con nostri candidati£ "La Lega si radica nel territorio per il rilancio delle peculiarità locali"

“La Lega c’è e conferma il suo ruolo di forza politica centrale e propositiva in tutta la provincia di Benevento. In occasione della prossima tornata elettorale, il nostro movimento sarà presente con propri candidati e rappresentanti in diversi dei Comuni chiamati al voto”. Così in una nota Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega a Benevento. “Questa presenza capillare – prosegue Parisi – non è solo un dato numerico, ma va letta come la volontà ferma di radicare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio sannita. Stiamo portando avanti un lavoro di ascolto e di radicamento che ci permette di essere voce autentica delle istanze dei cittadini, rispondendo colpo su colpo alle esigenze di ogni singola comunità”. Il Commissario Parisi sottolinea poi il valore della proposta politica messa in campo “I nostri esponenti, agendo in stretta sinergia con il Coordinamento provinciale, hanno lavorato con dedizione alla stesura di programmi solidi e concreti. Il nostro obiettivo primario è lo sviluppo dei territori, che intendiamo perseguire attraverso l’esaltazione delle peculiarità locali: dalle eccellenze enogastronomiche alle tradizioni artigianali, fino al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture rurali. Ogni programma è stato cucito su misura per il Comune di riferimento, valorizzando ciò che rende unico ogni angolo della nostra provincia”.

In conclusione, il Commissario rivolge un pensiero alla qualità del dibattito politico “Rivolgo il mio più caloroso augurio, in primis ai nostri rappresentanti della Lega e poi a tutti i candidati che si sono presentati, affinché questa sia una competizione sana e leale. Auspichiamo un confronto che sia impostato esclusivamente sulla presentazione di programmi e su visioni costruttive per il futuro. È esattamente quello che faranno gli esponenti della Lega: parlare di contenuti, soluzioni e progetti per il bene dei cittadini”.

