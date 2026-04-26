Serie C / Diretta Benevento-Audace Cerignola 2-2, pareggio di Gambale LIVE

E' il giorno della festa in casa Benevento. Il match contro il Cerignola chiude un campionato straordinario per la formazione giallorossa. L'obiettivo è portare a casa i tre punti per chiudere al meglio la stagione regolare, per poi tuffarsi sulla Supercoppa che comincerà il prossimo 2 maggio. Le attenzioni saranno anche e soprattutto sul Vigorito che si presenterà pieno in ogni ordine di posto, con la Curva Sud che ha organizzato una imponente coreografia per celebrare il ritorno del Benevento in Serie B.
78' - Gol Cerignola con Gambale che pareggia i conti
73' - Sul successivo corner, Ruggiero tutto solo colpisce di testa: Esposito devia in angolo
72' - Insidiosa conclusione di Russo deviata in angolo
71' - Entra Manconi al posto di Tumminello
66' - Per il Cerignola ci sono Ruggiero e Cretella al posto di D'Orazio e Iervolino
65' - Conclusione di Prisco che sorvola di poco la traversa
64' - Doppio cambio Benevento: entrano Salvemini e Donatiello al posto di Mignani e Talia
62' - Esposito blocca un tiro di Russo
54' - Ci prova carfora ma la palla va fuori
52' - Benevento in vantaggio! Palla intercettata da Lamesta che a tu per tu con Iliev non sbaglia il tap in vincente
46' - Esposito blocca una conclusione dal limite di Todisco
46' - Comincia il secondo tempo
45' - Termina il primo tempo: Benevento-Cerignola 1-1
43' - Altra progressione di Lamesta che viene fermata da Iliev
35' - Pareggio Cerignola con Gambale che sfrutta un assist giunto dalla destra per insaccare alle spalle di Esposito
34' - Conclusione di Carfora che viene bloccata da Iliev
25' - Benevento in vantaggio! Mignani gonfia la rete sul filo del fuorigioco e sblocca il risultato
22' - Per l'arbitro non c'è nulla
20' - Il Cerignola si gioca l'FVS per un possibile rigore
15' - Progressione di Lamesta che va alla conclusione: palla alta
11' - Palla per Mignani che si invola e va alla conclusione, la palla viene deviata da un difensore avversario
4' - Conclusione di Tumminello che si spegne di poco sul fondo
1' - Inizia la partita! La Curva Sud ha accolto le squadre con una straordinaria coreografia raffigurante uno stregone con la scritta "Orgoglio sannita"
Benevento-Audace Cerignola 2-2, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia; Talia (19'st Donatiello), Prisco; Lamesta, Tumminello (26'st Manconi), Carfora; Mignani (19'st Salvemini). A disp.: Russo, Mandato, Sena, Borghini, Ceresoli, Giugliano, Del Gaudio, Kouan, Pierozzi, Della Morte. All.: Floro Flores
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Cocorocchio, Ligi, Gasbarro; Todisco, Vitale, Cretella (21'st Iervolino), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (21'st Ruggiero). A disp.: Fares, Martinelli, Ntampizas, Ballabile, Spaltro, Nanula, Bassino, Ianzano, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri
Arbitro: Iacobellis di Pisa. Assistenti: Pilleri di Cagliari e Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Marotta di Sapri. Operatore FVS: Russo di Torre Annunziata
Marcatori: 25'pt Mignani, 35'pt Gambale, 7'st Lamesta, 33'st Gambale