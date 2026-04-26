Serie C / Diretta Benevento-Audace Cerignola 2-2, pareggio di Gambale LIVE La testuale del match tra sanniti e pugliesi che chiude la stagione regolare

E' il giorno della festa in casa Benevento. Il match contro il Cerignola chiude un campionato straordinario per la formazione giallorossa. L'obiettivo è portare a casa i tre punti per chiudere al meglio la stagione regolare, per poi tuffarsi sulla Supercoppa che comincerà il prossimo 2 maggio. Le attenzioni saranno anche e soprattutto sul Vigorito che si presenterà pieno in ogni ordine di posto, con la Curva Sud che ha organizzato una imponente coreografia per celebrare il ritorno del Benevento in Serie B.

78' - Gol Cerignola con Gambale che pareggia i conti

73' - Sul successivo corner, Ruggiero tutto solo colpisce di testa: Esposito devia in angolo

72' - Insidiosa conclusione di Russo deviata in angolo

71' - Entra Manconi al posto di Tumminello

66' - Per il Cerignola ci sono Ruggiero e Cretella al posto di D'Orazio e Iervolino

65' - Conclusione di Prisco che sorvola di poco la traversa

64' - Doppio cambio Benevento: entrano Salvemini e Donatiello al posto di Mignani e Talia

62' - Esposito blocca un tiro di Russo

54' - Ci prova carfora ma la palla va fuori

52' - Benevento in vantaggio! Palla intercettata da Lamesta che a tu per tu con Iliev non sbaglia il tap in vincente

46' - Esposito blocca una conclusione dal limite di Todisco

46' - Comincia il secondo tempo

45' - Termina il primo tempo: Benevento-Cerignola 1-1

43' - Altra progressione di Lamesta che viene fermata da Iliev

35' - Pareggio Cerignola con Gambale che sfrutta un assist giunto dalla destra per insaccare alle spalle di Esposito

34' - Conclusione di Carfora che viene bloccata da Iliev

25' - Benevento in vantaggio! Mignani gonfia la rete sul filo del fuorigioco e sblocca il risultato

22' - Per l'arbitro non c'è nulla

20' - Il Cerignola si gioca l'FVS per un possibile rigore

15' - Progressione di Lamesta che va alla conclusione: palla alta

11' - Palla per Mignani che si invola e va alla conclusione, la palla viene deviata da un difensore avversario

4' - Conclusione di Tumminello che si spegne di poco sul fondo

1' - Inizia la partita! La Curva Sud ha accolto le squadre con una straordinaria coreografia raffigurante uno stregone con la scritta "Orgoglio sannita"

Benevento-Audace Cerignola 2-2, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia; Talia (19'st Donatiello), Prisco; Lamesta, Tumminello (26'st Manconi), Carfora; Mignani (19'st Salvemini). A disp.: Russo, Mandato, Sena, Borghini, Ceresoli, Giugliano, Del Gaudio, Kouan, Pierozzi, Della Morte. All.: Floro Flores

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Cocorocchio, Ligi, Gasbarro; Todisco, Vitale, Cretella (21'st Iervolino), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (21'st Ruggiero). A disp.: Fares, Martinelli, Ntampizas, Ballabile, Spaltro, Nanula, Bassino, Ianzano, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri

Arbitro: Iacobellis di Pisa. Assistenti: Pilleri di Cagliari e Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Marotta di Sapri. Operatore FVS: Russo di Torre Annunziata

Marcatori: 25'pt Mignani, 35'pt Gambale, 7'st Lamesta, 33'st Gambale