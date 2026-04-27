A Benevento il congresso regionale Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari Domani al Musa la Segretaria Nazionale UIL, Buonomo e Segretario regionale , Giovanni Sgambati

Si terrà a Benevento il congresso regionale della UILA Campania. L'appuntamento è per domani, 28 aprile, presso il MUSA – Museo della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura.

L’importante appuntamento vedrà la partecipazione della Segretaria Generale UILA Nazionale, Enrica Mammucari, della Segretaria Nazionale UIL, Vera Buonomo, e del Segretario Generale UIL Campania, Giovanni Sgambati. Sono inoltre previsti i saluti istituzionali dell'avvocato Raffaele Del Vecchio Amministratore Unico di Sannio Europa, del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e del Sindaco del capoluogo, Clemente Mastella.

Il Segretario Generale UILA Campania, Emilio Saggese, ha fortemente voluto la scelta di Benevento come sede congressuale, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle aree interne e valorizzarne il ruolo strategico per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La UILA Campania si conferma il primo Sindacato per rappresentanza nel Comparto Agroalimentare sia a livello regionale che nella provincia di Benevento, a testimonianza di un radicamento solido e di una presenza costante al fianco dei lavoratori e delle imprese del territorio.

Il Congresso rappresenterà un momento centrale di confronto sulle prospettive del lavoro agricolo e agroindustriale, sulle politiche di sviluppo e sulla tutela dei diritti, con uno sguardo concreto al futuro della Campania.